聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園千度用水大戶 下旬起至少節水5%

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
石門水庫蓄水量持續下探，水情燈號不排除將轉為黃燈。本報資料照片
石門水庫蓄水量持續下探，水情燈號不排除將轉為黃燈。本報資料照片

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

水情吃緊，石門水庫蓄水量昨降到27%，低於2021年「百年大旱」水準，若雨況持續不佳，水情燈號恐轉為黃燈。桃市府已加強水源調度及研擬措施，本月下旬起，將請千度以上的用水大戶、公私立泳池、三溫暖及水療業者自主節水5%以上。

儘管桃園市水情仍為綠燈，尚在提醒階段，未減壓和減量供水，但經發局分析，去年11月至今年4月降雨量較歷年平均少4成以上，3月起蓄水量更低於2021年「百年大旱」時水準，令人擔憂。

經發局公用事業科長游慧玲表示，目前水庫每日供應民生及工業用水112萬噸無虞，農業用水因已進入本田期，較整田期減少6成以上，本月將以1107萬噸總量管控，並請農田水利署優先利用川流水及埤塘等多元水源灌溉，減少水庫出水。

游慧玲表示，評估至4月底仍可滿足各類用水，但若未來水情燈號轉為黃燈，將減壓供水，橙燈則減量供水。游慧玲說，市府已要求3月起至6月30日停止以自來水澆灌、清洗大樓，減少非必要用水，4月下旬開始，也會請每日用水千度以上的用水大戶、公私立泳池、三溫暖及水療業者預先自主節水5%以上，並檢視學校、社福中心、醫療院所、長照中心等單位的用水和蓄水情形。

經發局表示，若轉為橙燈，將要求三溫暖及水療業者自主節水10%以上，並協調游泳池、運動中心及學校公立游泳池停止營業，減少非必要用水。

石門水庫 長照 雨量

延伸閱讀

花蓮大地震／桃園中壢大樓樓梯牆面震出大洞 危險畫面曝

花蓮大地震／桃園私人市場強震梁柱斷裂危樓封鎖 住戶7人撤離安置

高雄車站8棟老透天活化「進度零」 議員批市府互踢皮球

桃園歷史建築「壢景町」變身餐廳 這身分吃飯有優惠

相關新聞

桃園震後啟動安檢 剛灌漿房屋全要受檢

桃園市30年以上的建築有6萬多棟，占三成多，昨天花蓮大地震震出危老建築、海砂屋安全疑慮，多位議員要求市府加緊處理，都發局...

桃園千度用水大戶 下旬起至少節水5%

水情吃緊，石門水庫蓄水量昨降到27%，低於2021年「百年大旱」水準，若雨況持續不佳，水情燈號恐轉為黃燈。桃市府已加強水...

尖石鄉比照雙北 隨袋收垃圾費惹怨

新竹縣尖石鄉露營區群聚，民宿、餐飲業也不少，鄉公所2月起比照雙北實施事業廢棄物垃圾處理費隨袋徵收，遭業者反彈，痛批鄉公所...

救災應變 苗栗爭取增備援中心

苗栗縣政府預防可能發生的地震、戰爭等極端狀況癱瘓災害應變中心，爭取新設地下備援中心，希望後年完工運作，複製應變中心設施設...

桃園社宅目標8千戶 議員嫌不積極

桃園市社宅興建與管理問題昨在議場頻遭關切，議員詹江村指市府現階段累計興建目標8000戶，只是完成前市府計畫，並未積極找地...

竹市兒藝節今登場 泡泡龍跨海陪玩

2024新竹市兒童遊藝節今起至7日在新竹公園登場，最大亮點是日本泡泡龍「巴比」首度來台演出；市府昨開記者會，邀請500名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。