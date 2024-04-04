桃園千度用水大戶 下旬起至少節水5%

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水情吃緊，石門水庫蓄水量昨降到27%，低於2021年「百年大旱」水準，若雨況持續不佳，水情燈號恐轉為黃燈。桃市府已加強水源調度及研擬措施，本月下旬起，將請千度以上的用水大戶、公私立泳池、三溫暖及水療業者自主節水5%以上。

儘管桃園市水情仍為綠燈，尚在提醒階段，未減壓和減量供水，但經發局分析，去年11月至今年4月降雨量較歷年平均少4成以上，3月起蓄水量更低於2021年「百年大旱」時水準，令人擔憂。

經發局公用事業科長游慧玲表示，目前水庫每日供應民生及工業用水112萬噸無虞，農業用水因已進入本田期，較整田期減少6成以上，本月將以1107萬噸總量管控，並請農田水利署優先利用川流水及埤塘等多元水源灌溉，減少水庫出水。

游慧玲表示，評估至4月底仍可滿足各類用水，但若未來水情燈號轉為黃燈，將減壓供水，橙燈則減量供水。游慧玲說，市府已要求3月起至6月30日停止以自來水澆灌、清洗大樓，減少非必要用水，4月下旬開始，也會請每日用水千度以上的用水大戶、公私立泳池、三溫暖及水療業者預先自主節水5%以上，並檢視學校、社福中心、醫療院所、長照中心等單位的用水和蓄水情形。

經發局表示，若轉為橙燈，將要求三溫暖及水療業者自主節水10%以上，並協調游泳池、運動中心及學校公立游泳池停止營業，減少非必要用水。