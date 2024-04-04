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桃園社宅目標8千戶 議員嫌不積極

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
中壢一號社宅獲行政院公共工程金質獎建築類優等獎，但住戶抱怨不少管理問題。圖／桃市府提供
中壢一號社宅獲行政院公共工程金質獎建築類優等獎，但住戶抱怨不少管理問題。圖／桃市府提供

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桃園市社宅興建與管理問題昨在議場頻遭關切，議員詹江村指市府現階段累計興建目標8000戶，只是完成前市府計畫，並未積極找地規畫；住宅處指出，目前興建量是六都第2，市府積極在平鎮、新屋等地透過都計變更取得用地，其他重劃區也會依規定取得3%至5%用地，與中央合作興建。

都市發展局長江南志昨在議會工作報告時表示，目前規畫61處社宅基地，其中市府興辦40處、中央21處，合計逾1.5萬戶；正執行的基地共29處，已完工13處4281戶，興建中3處423戶，累計提供4704戶。

議員詹江村認為，市府只是在完成前市府的計畫，並未積極找地規畫新的社宅，不同的政黨蓋社宅績效也不一樣。議員梁為超等人也關切未來是否增加興建社宅。

江南志說，現階段社宅累計興建目標為8000戶，市府一直積極取得社宅用地，並強調市政建設原本就有延伸性，不會分政黨；住宅處長則說，桃園興建社宅數量目前是六都第2，僅次於北市，一直在積極找地和興建。

都發局補充，除繼續完成先前規畫案，也在平鎮、新屋等地區透過都市計畫變更，努力取得社宅用地，進一步規畫社宅；重劃區也會依規定取得3%至5%社宅用地，與中央合作興建。

另於交通便利及生活機能良好的市區、捷運車站及工業區周邊地區新增A10山鼻站等5處統包工程決標，依期程持續推動興建可再增加1192戶；今年預定兩處社宅能完工，提供163戶，下半年度有4處基地開工計畫興建845戶。

議員彭俊豪、王珮毓、魏筠點出中壢1號等社宅管理問題，盼市府保障住戶權益，包括出現「鐵釘怪客」在地下停車場放鐵釘，另住戶向物業管理派駐人員反映問題，回覆總是慢半拍。

江南志說，社宅只租不售，都發局是房東，住戶意見大多會接受，住宅處也會整合，社宅服務中心類似管委會，往下還有物業公司，會層層要求並透過住戶大會輔導，替住戶解決問題。

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