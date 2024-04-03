快訊

強震受損 花蓮翰品酒店宣布即起停業重建！網友：期待回歸

2月才入手！他花160萬買「天王星」被震倒 房仲：若有房貸繼續繳

下班有環狀線搭！板橋站以北至產業園區站5點半通車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

尖石鄉垃圾費隨袋徵收引反彈 地方旅宿業者醞釀抗議

聯合報／ 記者巫鴻瑋黃羿馨／新竹即時報導
尖石鄉對營業用戶開徵垃圾處理費，若業者未使用專用袋，就會遭清潔隊拒收。圖／民眾提供
尖石鄉對營業用戶開徵垃圾處理費，若業者未使用專用袋，就會遭清潔隊拒收。圖／民眾提供

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

新竹縣尖石鄉2月起實施隨袋徵收事業廢棄物垃圾處理費，未料政策上路後引發業者反彈，痛批鄉公所搶錢，已醞釀下周集結前往新竹縣府陳情抗議，對此尖石鄉公所表示已掌握民眾反映問題，會再加強與業者溝通，但隨袋徵收政策不會停。

尖石鄉因觀光產業發達，遊客數量龐大製造大量垃圾，導致在地垃圾清運量能吃緊，去年底通過自治條例，決議對鄉內的營業用戶隨袋開徵垃圾處理費，分別提供10斤及40斤垃圾專用袋，以19元及77元進行收費，並在2月1日上路實施，只要是營業用戶，丟垃圾就必須使用專用袋，否則拒收。

不過政策引發在地業者強烈反彈，民宿業者羅小姐表示，鄉公所根本就是搶錢，實施垃圾隨袋徵收後，他們旺季每個月要多出9千塊錢的垃圾費，比他們一整年的營業稅都還要多，鄉內溫泉、露營、民宿業者不滿情緒已到極點，下周將向縣長楊文科遞陳情書。

露營業者批評，若一包垃圾收個幾塊錢，大家還能接受，卻沒想到是一個大垃圾袋就要收77元，業者沒辦法自行吸收如此大筆的成本，只能轉嫁客人，客人若沒有帶走大型廢棄物，例如帳篷、睡袋、床墊等，交由露營場回收處理，必須加收100元清潔費，同時考量4月過後電價調漲，預估今年下半年露營費用勢必全面調漲。

露營業者也坦言，有不肖同行為了規避高額的垃圾處理費，乾脆隨意將垃圾棄置山林造成環境破壞。還有業者丟家用垃圾，卻也被清潔隊當作營業廢棄物拒收，讓地方民眾不滿情緒持續升溫。

尖石鄉長曾國大回應，垃圾隨袋徵收早就討論數年，本意上也是方便這些露營業者垃圾清運，否則公所立場是希望營業用戶自行找委外民間業者清運，不然依照尖石鄉人口編列的清潔人員數量，根本無力支應外地遊客前來露營製造的龐大垃圾量。

曾國大指出，前山地區的露營業者大多贊同隨袋徵收，但後山的業者反彈聲音大，認為過去從未有前例，且其他鄉鎮也都沒有收費，公所只能持續與業者溝通，未來公所會妥善運用徵收來的垃圾處理費，用於擴充清潔隊臨時人力，維持尖石鄉垃圾清運量能。

新竹縣環保局表示，一般民生廢棄物並沒有隨袋徵收費用，目前新竹縣僅有尖石鄉考量地方特性，循地方制度法訂定自治條例，開徵對象也僅限一般家戶之外的營業用戶。

尖石鄉對營業用戶開徵垃圾處理費，若業者未使用專用袋，就會遭清潔隊拒收。圖／民眾提供
尖石鄉對營業用戶開徵垃圾處理費，若業者未使用專用袋，就會遭清潔隊拒收。圖／民眾提供

尖石鄉 廢棄物 環保局 露營

延伸閱讀

龍井遭棄置含戴奧辛廢棄物逮5人 中市府限制土地轉移

PLG／球場露營獲好評 攻城獅「大風吹」主題周再登場

三峽人口成長致資收量暴增 清潔隊及資收站已不敷使用

2024北野祭3/29屏東登場！高樹新豐親水公園60＋市集體驗露營樂趣

相關新聞

尖石鄉垃圾費隨袋徵收引反彈 地方旅宿業者醞釀抗議

新竹縣尖石鄉2月起實施隨袋徵收事業廢棄物垃圾處理費，未料政策上路後引發業者反彈，痛批鄉公所搶錢，已醞釀下周集結前往新竹縣...

桃園歷史建築「壢景町」變身餐廳 這身分吃飯有優惠

桃園中壢延平路上的壢景町興建於1941年，前身為中壢官舍，先前進駐的促參團隊受疫情影響已於去年9月終止契約，由桃園文化局...

台灣之光！苗縣苑裡藺草編織登上聯合國婦權舞台

苗栗縣苑裡鎮藺草編織揚名世界，早期是苑裡鎮家戶婦女重要手工藝，增加家庭收入，近年來不斷創新，最近鎮長劉育育受外交部婦權基...

0403花蓮大地震／多處落石 雪管處強烈建議延後清明連假登山計畫

清明節4天連假即將到來，但今天上午的花蓮大地震造成各地山區多處落石坍方，雪霸國家公園提醒山友，清明連假檔期登山活動必須審...

竹市兒藝節再等一天！高虹安與500孩童同樂、開箱遊具

「新竹市兒童遊藝節」將於4月4日至7日一連4天在新竹公園登場，除有兒童劇團、街頭藝人表演與科技體驗，最大亮點是邀來日本泡...

興建社宅不如前市府 桃都發局駁：積極找地 績效6都第2

桃園市政府都市發展局今天到議會工作報告，多位議員關切社宅興建與管理，局長江南志答詢時認為現階段社宅累計興建戶數目標為80...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。