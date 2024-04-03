尖石鄉垃圾費隨袋徵收引反彈 地方旅宿業者醞釀抗議

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新竹縣尖石鄉2月起實施隨袋徵收事業廢棄物垃圾處理費，未料政策上路後引發業者反彈，痛批鄉公所搶錢，已醞釀下周集結前往新竹縣府陳情抗議，對此尖石鄉公所表示已掌握民眾反映問題，會再加強與業者溝通，但隨袋徵收政策不會停。

尖石鄉因觀光產業發達，遊客數量龐大製造大量垃圾，導致在地垃圾清運量能吃緊，去年底通過自治條例，決議對鄉內的營業用戶隨袋開徵垃圾處理費，分別提供10斤及40斤垃圾專用袋，以19元及77元進行收費，並在2月1日上路實施，只要是營業用戶，丟垃圾就必須使用專用袋，否則拒收。

不過政策引發在地業者強烈反彈，民宿業者羅小姐表示，鄉公所根本就是搶錢，實施垃圾隨袋徵收後，他們旺季每個月要多出9千塊錢的垃圾費，比他們一整年的營業稅都還要多，鄉內溫泉、露營、民宿業者不滿情緒已到極點，下周將向縣長楊文科遞陳情書。

露營業者批評，若一包垃圾收個幾塊錢，大家還能接受，卻沒想到是一個大垃圾袋就要收77元，業者沒辦法自行吸收如此大筆的成本，只能轉嫁客人，客人若沒有帶走大型廢棄物，例如帳篷、睡袋、床墊等，交由露營場回收處理，必須加收100元清潔費，同時考量4月過後電價調漲，預估今年下半年露營費用勢必全面調漲。

露營業者也坦言，有不肖同行為了規避高額的垃圾處理費，乾脆隨意將垃圾棄置山林造成環境破壞。還有業者丟家用垃圾，卻也被清潔隊當作營業廢棄物拒收，讓地方民眾不滿情緒持續升溫。

尖石鄉長曾國大回應，垃圾隨袋徵收早就討論數年，本意上也是方便這些露營業者垃圾清運，否則公所立場是希望營業用戶自行找委外民間業者清運，不然依照尖石鄉人口編列的清潔人員數量，根本無力支應外地遊客前來露營製造的龐大垃圾量。

曾國大指出，前山地區的露營業者大多贊同隨袋徵收，但後山的業者反彈聲音大，認為過去從未有前例，且其他鄉鎮也都沒有收費，公所只能持續與業者溝通，未來公所會妥善運用徵收來的垃圾處理費，用於擴充清潔隊臨時人力，維持尖石鄉垃圾清運量能。