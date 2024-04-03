竹市百歲翁賣房被課土增稅90萬 納保官一看幫省20萬

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新竹市一名年約百歲的王姓老翁，近日要出售一筆210平方公尺的閒置房地，卻發現土地增值稅竟高達90多萬元，讓他嚇壞。經向稅務局納保官諮詢，才發現老翁早年將房子出借給花卉產銷班使用，但產銷班2005年就遷離，卻未辦理遷址，導致土地增值稅未能適用自用住宅用地稅率課徵，經辦理遷址登記、重新審查，稅額降至70多萬元。

新竹市稅務局指出，民眾出售土地申請按一生一次自用住宅用地優惠稅率10％課徵土地增值稅，必須符合地上建物為土地所有權人或其配偶、直系親屬所有，並在該地辦竣戶籍登記、出售前一年內未曾供營業或出租及都市土地面積不超過300平方公尺或非都市土地面積不超過700平方公尺等要件。

該名王姓老翁的房子因為仍有營業設籍，依照面積需按一般用地稅率30％核課。新竹市稅務局納保官得知老翁已屆百歲高齡行動不便，主動辦理勘查，發現房屋位處僻靜住宅區，屋內留有少量居家生活用品，並無營業跡象，協助王翁聯絡花卉產銷班向農會申請遷址證明，並提供國稅局辦理遷址登記。

新竹市稅務局經重新審查後，王姓老翁欲出售的房地210平方公尺全部皆可按自用住宅用地優惠稅率10％核課，稅額由90萬餘元降至70萬餘元，節省了20萬元。

稅務局也藉此案例提醒民眾，土地增值稅自用住宅用地稅率10％，一般土地稅率20％、30％、40％，稅額相差可觀，如有供營業的房屋，在該商號停業、遷移或註銷後要記得向國稅局辦理變更，以免權益受損。民眾如有稅捐爭議、申訴陳情或行政救濟諮詢等需求可申請納保官協助或諮詢，詳情可撥0800-000321服務專線。