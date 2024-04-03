快訊

花蓮強震目前7人死亡名單曝光「最年輕31歲」 全台736傷、77受困待救

0403花蓮大地震／搶救最後失聯者…天王星大樓震倒 生命探測儀傳回好消息

火舌竄出濃煙駭人！東華大學實驗室火警爆炸 早上8點延燒至今

竹市百歲翁賣房被課土增稅90萬 納保官一看幫省20萬

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市納保官會協助民眾處理稅捐問題。圖／竹市稅務局提供
新竹市納保官會協助民眾處理稅捐問題。圖／竹市稅務局提供

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

新竹市一名年約百歲的王姓老翁，近日要出售一筆210平方公尺的閒置房地，卻發現土地增值稅竟高達90多萬元，讓他嚇壞。經向稅務局納保官諮詢，才發現老翁早年將房子出借給花卉產銷班使用，但產銷班2005年就遷離，卻未辦理遷址，導致土地增值稅未能適用自用住宅用地稅率課徵，經辦理遷址登記、重新審查，稅額降至70多萬元。

新竹市稅務局指出，民眾出售土地申請按一生一次自用住宅用地優惠稅率10％課徵土地增值稅，必須符合地上建物為土地所有權人或其配偶、直系親屬所有，並在該地辦竣戶籍登記、出售前一年內未曾供營業或出租及都市土地面積不超過300平方公尺或非都市土地面積不超過700平方公尺等要件。

該名王姓老翁的房子因為仍有營業設籍，依照面積需按一般用地稅率30％核課。新竹市稅務局納保官得知老翁已屆百歲高齡行動不便，主動辦理勘查，發現房屋位處僻靜住宅區，屋內留有少量居家生活用品，並無營業跡象，協助王翁聯絡花卉產銷班向農會申請遷址證明，並提供國稅局辦理遷址登記。

新竹市稅務局經重新審查後，王姓老翁欲出售的房地210平方公尺全部皆可按自用住宅用地優惠稅率10％核課，稅額由90萬餘元降至70萬餘元，節省了20萬元。

稅務局也藉此案例提醒民眾，土地增值稅自用住宅用地稅率10％，一般土地稅率20％、30％、40％，稅額相差可觀，如有供營業的房屋，在該商號停業、遷移或註銷後要記得向國稅局辦理變更，以免權益受損。民眾如有稅捐爭議、申訴陳情或行政救濟諮詢等需求可申請納保官協助或諮詢，詳情可撥0800-000321服務專線。

房屋 新竹

延伸閱讀

竹市兒藝節再等一天！高虹安與500孩童同樂、開箱遊具

0403花蓮大地震╱地震致天降磁磚砸車！竹市稅務局：牌照稅可減免

被爆駕公務車肇逃 竹市都發處長：未注意撞車「深感愧疚」

竹市南區大塞車遭質疑沒作為 市府：改善措施將逐步推動

相關新聞

興建社宅不如前市府 桃都發局駁：積極找地 績效6都第2

桃園市政府都市發展局今天到議會工作報告，多位議員關切社宅興建與管理，局長江南志答詢時認為現階段社宅累計興建戶數目標為80...

台灣之光！苗縣苑裡藺草編織登上聯合國婦權舞台

苗栗縣苑裡鎮藺草編織揚名世界，早期是苑裡鎮家戶婦女重要手工藝，增加家庭收入，近年來不斷創新，最近鎮長劉育育受外交部婦權基...

竹市百歲翁賣房被課土增稅90萬 納保官一看幫省20萬

新竹市一名年約百歲的王姓老翁，近日要出售一筆210平方公尺的閒置房地，卻發現土地增值稅竟高達90多萬元，讓他嚇壞。經向稅...

0403花蓮大地震／多處落石 雪管處強烈建議延後清明連假登山計畫

清明節4天連假即將到來，但今天上午的花蓮大地震造成各地山區多處落石坍方，雪霸國家公園提醒山友，清明連假檔期登山活動必須審...

看見幸福台灣／「幸福城市第12站」桃園 友善生養 幸福宜居

少子化浪潮下，全台出生人口屢創新低，但根據內政部統計處資料顯示，桃園在去年5月年出生率達千分之8.03，為六都之首。桃園...

看見幸福台灣／桃園市長張善政「四個好」 市民有感

桃園市長張善政上任一年多，不少政績讓市民有感，也在不同媒體民調獲得超過七成滿意度肯定，讓人好奇如何「幸福施政」？張善政說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。