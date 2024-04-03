0403花蓮大地震／多處落石 雪管處強烈建議延後清明連假登山計畫
▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報
清明節4天連假即將到來，但今天上午的花蓮大地震造成各地山區多處落石坍方，雪霸國家公園提醒山友，清明連假檔期登山活動必須審慎因應，強烈建議山友應審視這陣子的登山計畫，適時延期或調整。
雪霸國家公園管理處表示，台灣位處環太平洋地震帶，地震頻傳，今早的地震已誘發山區多處山崩、地滑等災情，加上清明連假後期的天氣預報也不佳，地震造成的土石鬆動，如果雨水滲入將更容易導致二次災害，雪霸管理處強烈建議山友應該審慎這陣子的登山計畫，適時延期或調整。
雪管處指出，雪霸園區在地震發生後，部分登山步道、設施受損或出現落石，到今天中午為止的聯外道路與震後災情包括，大鹿林道東線5.2公里崩壁仍有零星大小落石；雪見司馬限林道5.5公里邊坡坍方道路中斷、18公里處大落石阻礙交通（已搶通）、26.7公里邊坡大量落石，但可步行通過，預計4月4日清坍，目前二本松管制點已解除並開放通行。
雪管處指出，其他聯外道路災損、交通受阻情況，包括台14甲線23公里400公尺處鳶峰路段，邊坡坍方全車道封閉阻斷；台8線臨37便道21公里700公尺處中橫便道落石；台8線98公里榮興路段邊坡土石坍方，維持單線雙向通行；台14甲線18公里700公尺處的翠峰路段有零星落石，可單線雙向通行；台8線97公里榮興路段有零星落石，尚可雙向通行；詳細受災路段以公路局發布最新消息為主。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言