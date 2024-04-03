0403花蓮大地震／多處落石 雪管處強烈建議延後清明連假登山計畫

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清明節4天連假即將到來，但今天上午的花蓮大地震造成各地山區多處落石坍方，雪霸國家公園提醒山友，清明連假檔期登山活動必須審慎因應，強烈建議山友應審視這陣子的登山計畫，適時延期或調整。

雪霸國家公園管理處表示，台灣位處環太平洋地震帶，地震頻傳，今早的地震已誘發山區多處山崩、地滑等災情，加上清明連假後期的天氣預報也不佳，地震造成的土石鬆動，如果雨水滲入將更容易導致二次災害，雪霸管理處強烈建議山友應該審慎這陣子的登山計畫，適時延期或調整。

雪管處指出，雪霸園區在地震發生後，部分登山步道、設施受損或出現落石，到今天中午為止的聯外道路與震後災情包括，大鹿林道東線5.2公里崩壁仍有零星大小落石；雪見司馬限林道5.5公里邊坡坍方道路中斷、18公里處大落石阻礙交通（已搶通）、26.7公里邊坡大量落石，但可步行通過，預計4月4日清坍，目前二本松管制點已解除並開放通行。