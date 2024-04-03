竹市兒藝節再等一天！高虹安與500孩童同樂、開箱遊具

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「新竹市兒童遊藝節」將於4月4日至7日一連4天在新竹公園登場，除有兒童劇團、街頭藝人表演與科技體驗，最大亮點是邀來日本泡泡龍「巴比」首度來台演出；市府今開記者會，並邀超過500名孩童搶先體驗，開箱位於風livehouse的「宇宙科技研究院」科技互動體驗，及體育館內外「彩虹遊具樂園」的大型遊具，泡泡龍「巴比」也到現場與孩子趣味互動。

市長高虹安說，今年市府特別將新竹公園打造成充滿夢幻的「泡泡樂園」，活動期間，每日10點至下午5點，每小時都有不一樣的展演活動及體驗，歡迎親子朋友天天到新竹公園找泡泡龍玩。

高虹安表示，日本電玩遊戲主角泡泡龍「巴比」是日商太東股份有限公司TAITO CORPORATION於1986年發行的經典人氣IP角色，有35年以上歷史，不僅是7、8年級生的共同回憶，也是時下小朋友們喜愛的遊戲主角，特別請泡泡龍跨海造訪竹市。

文化局表示，「宇宙科技研究院」將於活動每日帶來4項科技體驗項目，孩子可體驗光影跳格子、科技互動踢足球、虛擬動物著色、餵小怪獸吃早餐等，現場排隊體驗不須報名。此外，「彩虹遊具樂園」則有4座大型氣墊遊具，包含球池、跳床、溜滑梯等遊具應有盡有，其中1座更結合攀岩、溜滑梯及迷宮功能，以及小火車、咖啡杯、旋轉木馬等3座機械遊具。

孔廟前廣場的「泡泡奇幻舞台」，每日將帶來4場精采的大型兒童表演，另外「彩虹藝術體驗村」將提供10種與泡泡有關的五感藝術體驗和手作，分別於每日上午9點半、中午12點半、下午2點半開放民眾報名2小時內的場次，包含能在孔廟搭建的「泡泡龍的世界」、可盡情著色的「塗鴉體驗區」；在孔廟廣場及體育館間空地有可用多種吹泡泡工具的「泡泡體驗區」、用顏料創造出自己獨特的「彩繪泡泡球」；在體育館舞蹈教室還有用貼紙在白色汽球上創作的「泡泡糖的世界」；最後在孔廟旁草地還設有五個「透明泡泡屋」，每個泡泡都能開發不同的感官。另外，彩虹泡泡打卡區設有可愛的泡泡龍裝置及巨型泡泡，民眾可與裝置藝術合影留念。