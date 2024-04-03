興建社宅不如前市府 桃都發局駁：積極找地 績效6都第2

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桃園市政府都市發展局今天到議會工作報告，多位議員關切社宅興建與管理，局長江南志答詢時認為現階段社宅累計興建戶數目標為8000戶，議員詹江村認為市府只是在完成前市府的計畫，自己並未積極找地規畫新的社宅，不同的政黨蓋社宅績效也不一樣。

江南志強調一直積極取得社宅用地，並強調市政建設原本就有延伸的特性，也不會分政黨；住宅處處長邱英哲答覆議員梁為超質詢時，說明桃園市興建社宅的量目前是6都第2，僅次於台北市，一直在積極找地和興建。

都發局補充說明，除了繼續完成先前的規畫案，也在平鎮、新屋等地區透過都市計畫變更，努力取得社宅用地，一旦取得土地就會進一步規畫社宅；另外，重劃區也會依規定取得3%至5%社宅用地，與中央合作興建。

江南志在議會工作報告時表示，目前規畫61處社宅基地，其中市府興辦40處、中央21處，合計逾1.5 萬戶；正執行的基地共29處，已完工13處4281戶，興建中3處423戶，累計提供4704戶。

另於交通便利及生活機能良好的市區、捷運車站及工業區周邊地區新增A10（山鼻）站等5處統包工程決標，依期程持續推動興建可再增加1192戶。今年度預訂有兩處社宅能完工，將提供163戶，下半年度有4處基地開工計畫興建845戶。

市議員彭俊豪、王珮毓、魏筠都以中壢社宅為例，指出社區發生地下停車場被放鐵釘等危險情節，住戶也說向物業管理派駐人員反映問題，回覆總是慢拍，市府應該思考如何健全管委會與住戶需求，照顧弱勢。

江南志說明，社宅只租不售，都發局是房東，住戶意見多都會接受，住宅處也會整合意見。另外還有社宅服務中心類似管委會，再往下還有物業公司，住宅處都會層層要求並透過住戶大會輔導。