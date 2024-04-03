頭份中山市場封閉 內場攤商抗議

苗栗縣頭份市公有中山市場危樓拆除重建案引發攤商安置爭議，餘波未平，市公所前天封閉市場出入口，昨天仍有攤商持續營業，自治會幹部到市民代表會陳情「先安置、再重建」，要求有適當中繼市場安置，但代表會審議市公所修訂的市場自治條例及安置補助約2500萬元墊付案都獲通過，市公所已無中繼市場規畫。

頭份市公所指出，公所在「公11」用地規畫的中繼市場，部分攤商認為太遠，要求就近在市場附近尋覓地點，引發正、反意見，目前公11公設用地已解編，自治會提出的六合國小分校停車場預定地，也因地目不合無法成為中繼市場。

頭份市公所4月1日拉封鎖線封閉中山市場建築出入口，引發市場「內場」反彈，昨天抗議，自治會總幹事涂福錢強調，他們始終認為市場必須要先有安置的地點，但提出的中繼市場，市公所都說不行，又強行封閉市場，縣長鍾東錦應出面解決。