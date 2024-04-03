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桃市敬老愛心卡 使用YouBike可研議

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園市敬老愛心卡目前補助長者搭乘愛心計程車、台鐵區間車、公車及運動，許多長者用不完點數，議員建議擴大使用項目及範圍。本報資料照片
桃園市敬老愛心卡目前補助長者搭乘愛心計程車、台鐵區間車、公車及運動，許多長者用不完點數，議員建議擴大使用項目及範圍。本報資料照片

桃園市敬老愛心卡目前發行約33萬張，每張每月有800點，但僅2％長者用完，不分黨派議員昨建議擴大使用項目，如醫療院所掛號補助和庇護工場消費等，社會局都無法承諾，挨批政策「惠而不實」；副市長王明鉅表示，可研議規畫新增使用租借YouBike。

議會昨安排社會局工作報告，議員黃崇真、鄭淑方指中央取消醫療院所掛號費上限，若有敬老愛心卡補助可減輕長者負擔；議員陳雅倫指雙北的卡可用在機捷，但桃園的卡不能在北捷用，十分不公平，盼市府爭取，另建議可到庇護工場消費。

議員孫韻璇、張曉昀和黃敬平等人說，YouBike也是交通工具，騎車有益身心健康，應新增此服務；議員張肇良建議老人參加一日遊也可扣點；議員黃婉如提議點數延長使用期限，以季為周期核算與發放。

議員李柏坊則批政策「惠而不實」，認為執行起來沒有真正嘉惠所有長輩；議員張肇良也指800點「看得到吃不到」，討論擴大使用「根本是假議題」。

社會局長陳寶民無奈重申，敬老愛心卡屬非法定社會福利，已被桃園市審計處點名糾正多次，往年多半編列2.5億元，去年因新增搭乘台鐵區間車補助及開放使用國民運動中心，追加5千萬，今年考量老年人口成長，預算擴編到3.9億，若開放使用其他用途，點數勢必每月用完，恐需35億才能支應，會排擠其他社福。

副市長王明鉅表示，敬老愛心卡鼓勵民眾走出戶外多運動保持身體健康，用於看病與消費，恐與政策初衷不符，加上預算有限，暫不考慮開放，但YouBike值得研議。

愛心 桃園 議員

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