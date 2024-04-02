路樹倒害女子身亡 高虹安：最大誠意協助家屬申請國賠

新竹市大學路51巷上月19日發生一起樹木傾倒意外，波及女騎士重傷身亡，引起各界關注。市長高虹安今晚沉痛表示，謹代表市府向家屬表達最深切的慰問和哀悼，並指示市府各局處成立專案小組，以最大誠意協助家屬進行相關賠償事宜申請，程序上也全力配合地檢署調查。至於邊坡危險路樹已在上周末清除，避免再生意外事故。

該起意外發生在3月19日早上，新竹市大學路51巷邊坡路樹疑似根系不穩倒塌，倒在一旁的車道上，當時正逢上班時間車水馬龍，加上是光復路進園區的要道之一，有騎士遭樹倒波及。1名女騎士被路樹壓倒的路燈燈桿打中，當場倒地送醫，數日後身亡。

由於路樹權責是要由新竹市政府還是交通部高速公路局負責，兩個單位各執一詞，引發家屬不滿，也引起地方關注。市府表示，雖樹木位於高速公路局管理的邊坡上，為避免災害不再擴大，市府已於3月30日主動先行進場清除事故現場路樹，並修復現場路燈設施，以避免衍生其他意外事故。

此外，高虹安責成市府各局處成立專案小組，專案小組未來將針對新竹市區道路，著手精進檢討相關道路設施維護作為，例如針對道路兩旁附屬設施，將研議專案進行年度巡檢盤查，後續將主動通知相關權責單位處理，也會積極釐清並界定明確範圍。

高虹安也說，市府會以主動負責的態度，協助受害家屬處理國賠等相關問題，今天已經提供國賠所需相關文件，以協助受害家屬進行國賠申請程序，此案其他受害者，也可聯繫竹市府法制科，了解國賠申請流程。