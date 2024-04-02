快訊

至少29人命喪火窟…伊斯坦堡夜店大火爆大規模死傷 原因調查中、拘5人偵訊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

路樹倒害女子身亡 高虹安：最大誠意協助家屬申請國賠

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府3月30日主動進場清除事故現場路樹。圖／取自科園里長徐兆生臉書
新竹市政府3月30日主動進場清除事故現場路樹。圖／取自科園里長徐兆生臉書

新竹市大學路51巷上月19日發生一起樹木傾倒意外，波及女騎士重傷身亡，引起各界關注。市長高虹安今晚沉痛表示，謹代表市府向家屬表達最深切的慰問和哀悼，並指示市府各局處成立專案小組，以最大誠意協助家屬進行相關賠償事宜申請，程序上也全力配合地檢署調查。至於邊坡危險路樹已在上周末清除，避免再生意外事故。

該起意外發生在3月19日早上，新竹市大學路51巷邊坡路樹疑似根系不穩倒塌，倒在一旁的車道上，當時正逢上班時間車水馬龍，加上是光復路進園區的要道之一，有騎士遭樹倒波及。1名女騎士被路樹壓倒的路燈燈桿打中，當場倒地送醫，數日後身亡。

由於路樹權責是要由新竹市政府還是交通部高速公路局負責，兩個單位各執一詞，引發家屬不滿，也引起地方關注。市府表示，雖樹木位於高速公路局管理的邊坡上，為避免災害不再擴大，市府已於3月30日主動先行進場清除事故現場路樹，並修復現場路燈設施，以避免衍生其他意外事故。

此外，高虹安責成市府各局處成立專案小組，專案小組未來將針對新竹市區道路，著手精進檢討相關道路設施維護作為，例如針對道路兩旁附屬設施，將研議專案進行年度巡檢盤查，後續將主動通知相關權責單位處理，也會積極釐清並界定明確範圍。

高虹安也說，市府會以主動負責的態度，協助受害家屬處理國賠等相關問題，今天已經提供國賠所需相關文件，以協助受害家屬進行國賠申請程序，此案其他受害者，也可聯繫竹市府法制科，了解國賠申請流程。

國賠 新竹 路樹 高虹安

延伸閱讀

竹市路樹倒害騎士身亡 高虹安：若有賠償責任不會逃避

路樹倒害女騎士身亡留2子 家屬批竹市府與高公局踢皮球

女騎士遭路樹壓死家屬提國賠 竹市：交檢方釐清權責

路樹倒塌害光復路大塞車 竹市府急發Line通知改道通行

相關新聞

被爆駕公務車肇逃 竹市都發處長：未注意撞車「深感愧疚」

新竹市政府都發處長翁義芳被爆料駕駛市府公務車擦撞路邊車輛後肇逃，還被爆疑似收受建商餽贈，翁傍晚表示，當天早上未注意到擦撞...

拜竹科所賜！新竹竹東擠下草屯成全台最大鎮 霸榜2個月「差距再拉大」

南投草屯2015年起躍升為「全台第一大鎮」，去年8月雖遭新竹竹東超車讓出「全台最大鎮」寶座，但只讓竹東開心1個月，9月又...

路樹倒害女子身亡 高虹安：最大誠意協助家屬申請國賠

新竹市大學路51巷上月19日發生一起樹木傾倒意外，波及女騎士重傷身亡，引起各界關注。市長高虹安今晚沉痛表示，謹代表市府向...

新竹漁港漁產直銷中心工程延宕 民代爭保留中央補助款

新竹漁港漁產直銷中心新建工程2021年開工，原訂隔年完工，但工程延宕迄今，市議員劉康彥在臉書發文指出，攤商最近聽聞相關工...

桃園社工尚缺126名 社會局長憂中央相關專案停辦缺口恐更大

今天是台灣社工日，桃園市社會局上午赴桃園市議會工作報告，由於台北爆出1歲男童「剴剴」遭保母虐死，社會安全網與社工人力不足...

桃園愛心計程車難搭？議員曝可能原因 副市長：將縮短車資撥款天數

桃園現有5436輛計程車，其中僅2731輛可刷敬老愛心卡折抵車資，然全市敬老愛心卡約33萬張，民眾反映想叫可刷敬老卡的愛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。