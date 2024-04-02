桃園社工尚缺126名 社會局長憂中央相關專案停辦缺口恐更大

今天是台灣社工日，桃園市社會局上午赴桃園市議會工作報告，由於台北爆出1歲男童「剴剴」遭保母虐死，社會安全網與社工人力不足問題成為質詢焦點，鑒於桃園社工人數從去年底417人下滑到現在397人，不分黨派議員要求市府設法留才；社會局長陳寶民表示，社工不足是全國普遍狀況，桃園除每月持續招聘，也請社工幫忙招募學弟妹。

民進黨市議員李宗豪指出，桃園社工編製有523名，人力不足是長年情況，但缺額不僅沒有減少，反而增加，今年第1季就有20多人離職，社會局應該檢討原因；同黨議員黃家齊、無黨籍議員謝美英和國民黨議員錢龍、林政賢和黃婉如等人也關心此問題，只市府應想方法，避免人才流失，也要盡快補足人力，減輕工作負擔。

陳寶民表示，社工離職原因眾多，有些人是以專案聘請，專案結束後自然就離職，有些人是返鄉或轉換跑道，也不諱言有些人是覺得這份工作辛苦，想要先休息一陣子而離職。桃園具公務員身分的社工不到200人，很多都是靠中央專案聘僱，現在也會擔心中央專案計畫不延續，屆時社工缺口恐怕更大。

國民黨市議員張碩芳認為，市府在台北虐童案發生後有推出加強訪視、部定期訪視等政策，政策雖好，但應該可以更細緻，例如社工訪視重點應放在0到3歲不擅表達的嬰幼兒身上，照顧脆弱家庭嬰幼兒的保母應比一般保母具備更多能力，例如心理諮商、輔導等證照，另外要積極推動小衛星方案，讓鄰里社區協會或教會成為關懷據點，「大家一起防範憾事，而非所有事情都要社工1人負責」。

陳寶民表示，關於社工不足問題，社會局除了每個月持續上網招聘人才，也透過現有社工向在學的學弟妹招手，但確實不容易，現在社工相關科系畢業生有意願投入社工工作的人不超過3分之1，會持續努力。另外，對於目前仍在崗位上的社工，社會局也會持續給取身心靈各方面的支持，盡可能留住人才。