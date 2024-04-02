被爆駕公務車肇逃 竹市都發處長：未注意撞車已談和解

新竹市政府都發處長翁義芳被爆料駕駛市府公務車擦撞路邊車輛後肇逃，還被爆疑似收受建商餽贈，翁傍晚表示，當天早上未注意到擦撞到車輛，已與對方談和解，之後將賠償；至於被指收餽贈，他強調「不可能也不敢」，都有將清冊回報政風。市府指出，已敦促翁義芳處長盡速處理民事賠償，年節餽贈部分目前查無具體實證。

翁義芳曾擔任新竹市政府都市發展處、產業發展處長，公務資歷超過40年，原本已退休，因有豐富公務經驗且熟悉新竹市，前年底在高虹安上任後，被高虹安找回新竹市政府擔任都發處長一職，目前是市府內年紀最長的一級主管。

但翁義芳被爆出上周發生車禍還肇逃的消息，市警局指出，車禍發生在3月28日早上8點許，都發處長翁義芳駕駛市府公務車，於光華一街碰撞停放街邊的自用小客車後離去，事後該車主發現其車損壞報案，警方依道路交通管理處罰條例第62條及違反道路交通管理事件統一裁罰基準表規定處3000元罰鍰，並吊扣其駕駛執照1個月。

「不曉得有擦撞到車輛，若知道擦撞，哪可能逃。」翁義芳說，當天行經轉彎處，因該處有超商早上停了很多車，車道大幅縮減，轉彎時因此不慎撞到，但當下並無察覺才駛離，沒有肇逃意圖，對當事人造成影響，他深感愧疚，已和對方和解將賠償。

竹市府也說，該車禍發生於上班途中，屬上班時間，因該公務車常需於下班或假日不定時勘查使用，已簽准相關用途，免停放於府內停車場，並無公務車私用問題。

另有媒體接獲吹哨者爆料，指翁義芳去年也發生車禍，還由建築規畫公司負責人出面理賠慰問金，還多次收受建商人士餽贈禮品。翁義芳也強調，去年發生車禍地點在高雄，肇事車輛為私家車，非公務車，且該車有保險全險理賠，不可能由別人出錢，他嚴正駁斥一切不實指控，若再有相關不實言論，將採取法律行動，以正視聽。

針對餽贈禮品一事，市府政風處指出，去年確曾受理匿名檢舉，經約談翁義芳處長，議員或公會部分均屬公務禮儀範圍，至於建設公司曾以電話或當場表示要送禮，翁處長表示婉拒並未接受，前述查察尚符廉政倫理規範相關規定。

不過，今年2月，市府政風處又接獲匿名檢舉，指出翁義芳處長收受年節禮盒，惟查無具體事證，也函覆請檢舉人提供具體事證，至今未獲回覆。市府政風處將持續宣導、提醒同仁審慎面對廉政倫理事件，應拒收餽贈、邀宴及避免參加不必要的應酬。