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竹科再生水專管經費高達百億 縣市政府盼中央全額出資

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
因應新竹縣汙水處理量大幅增加，內政部國土管理署補助竹北市水資源中心二期工程後續擴充經費4千萬元，預計今年7月發包，明年5月完工。圖／新竹縣政府提供
因應新竹縣汙水處理量大幅增加，內政部國土管理署補助竹北市水資源中心二期工程後續擴充經費4千萬元，預計今年7月發包，明年5月完工。圖／新竹縣政府提供

新竹縣長楊文科今天在縣府主管會報中，關切竹科專管再生水計畫推動進程。新竹縣工務處長戴志君指出，從竹北、竹東以及新竹市客雅3處水資中心拉專管至竹科，總經費高達100多億元，即使只負擔部分比例也相當龐大，且與民眾福祉沒有直接關係，縣市政府皆表達希望中央全額出資，目前國土署還未給予正面回應，希望盡快達成協議。

台積電2奈米製程因高耗水、高耗能，對環境負擔相當大，台積電在寶山2期擴建計畫環評中，承諾製程將百分之百使用再生水，預計每天需RO等級的再生水9.7萬噸，3萬噸由廠區回收後再利用，剩下的6.7萬噸則由竹北、竹東以及新竹市客雅3座水資中心建置專管聯合提供，國土署原先預計新竹縣、市政府需負擔部分經費，後續供水後再以「賣水」方式回收經費。

戴志君指出，今年3月初新竹縣、市政府與國土署討論此案，由於該專管與汙水下水道接管有所不同，屬獨立分開作業，是以專管方式，直接拉管進入科學園區的專用處理池，進行第2次處理後，再進入各廠家等使用戶。

戴志君說明，從竹北、竹東以及新竹市客雅3處水資中心拉專管至竹科，總經費高達100多億元，即使只負擔部分比例也相當龐大，且水費利潤空間不大，加上與縣民、市民福祉沒有直接關係，縣市政府皆表達希望中央全額出資。

此外，戴志君表示，因應新竹縣汙水處理量大幅增加，國土管理署補助竹北市水資源中心二期工程後續擴充經費4千萬元，主要增加2期處理系統機械設備工程、電氣工程、儀控工程、試車及功能試運轉等項目，預計今年7月發包，明年5月完工後，每日汙水處理量能將增加1萬2千5百噸，全廠提升至4萬5千噸，進而提升接管普及率，也將改善溪流水質、降低水汙染。

台積電在寶山2期環評中承諾要使用再生水，其中3萬噸由廠區回收後再利用，其餘6.7萬噸則由竹北、竹東以及新竹市客雅水資中心聯合供水，但因專管經費龐大，新竹縣、市政府皆表達希望中央全額出資。圖／新竹縣政府提供
台積電在寶山2期環評中承諾要使用再生水，其中3萬噸由廠區回收後再利用，其餘6.7萬噸則由竹北、竹東以及新竹市客雅水資中心聯合供水，但因專管經費龐大，新竹縣、市政府皆表達希望中央全額出資。圖／新竹縣政府提供

台積電 新竹 楊文科

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