寶林食安風暴「生意腰斬」 張善政力挺大啖米干…店家盼別被汙名化

桃園龍岡地區有多家雲南特色美食米干店，近期食安風波，有部分店家生意受到影響，周末遊客減少。桃園市長張善政今實際到店裡品嘗美食力挺店家並表示，桃園衛生局都有在把關，大家可以放100個心。至於一年一度的盛事龍岡米干節應該不會延期，還會持續做稽查，萬一稽查有問題會來檢討，如果沒有問題就沒有延期作法。

忠貞市場內有多家米干店，張善政今至唐記米干品嘗過橋米干、蝦餅、豌豆粉，大啖美食近20分鐘，說「肚子餓趕快吃，吃飽才有力氣繼續工作」。張說，今天來品嘗新鮮的米干，配上鮮美的湯頭，現在大家關心食安，尤其是米食製類，這邊要特別跟大家講，衛生局都有充分把關，大家對龍岡米干放100個心，吃起來都相當安心，他也吃了很多，大家可以放心來享用，大家不要放棄好機會來享受。

張也至市場內跟許多店家加油打氣，唐記米干老闆娘楊麗娟表示，生意影響很大，上周掉了5成，遊客也都不來了，原先1天可以賣100斤米做的米干，這周僅剩40斤。他們米干是用在來米浸泡磨成米漿再去蒸，無添加其餘內容，每天現做不留隔夜，湯頭也是溫體豬及雞骨等熬製，已經傳承4代人不會有問題。

國旗屋老闆張老旺說，他的店生意也掉了3成，這也沒辦法，不過店家都有乖乖配合稽查。楊麗娟也說，即將到來的米干節也會擔心遊客減少，現在每樣東西、員工薪資也都漲，人潮砍半真的很難撐，感謝市府來讓大家知道各家米干都是當天製作不是工廠配送，對身體無害。也有店家說當然會擔心汙名化，過去米干節生意都會多個3成，現在少3成，希望不要延期，也一定讓自己的產品都保持最好狀態。也有在地民眾說，自己很信任，不擔心食安問題。