快訊

是你嗎？安卓用戶花30元買App中千萬 統一發票1-2月中獎清冊出爐

做產檢竟「被墮胎」？捷克醫院1原因鬧烏龍 懷胎4月孕婦流產痛失愛子

愚人節玩笑騙去國際...台網紅喊巴菲特炒台積電 法界：放話「拿破崙被殺」有罪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

寶林食安風暴「生意腰斬」 張善政力挺大啖米干…店家盼別被汙名化

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園龍岡地區有多家雲南特色美食米干店，近期食安風波，桃園市長張善政（右2）今實際力挺，大啖米干。記者翁唯真／攝影
桃園龍岡地區有多家雲南特色美食米干店，近期食安風波，桃園市長張善政（右2）今實際力挺，大啖米干。記者翁唯真／攝影

桃園龍岡地區有多家雲南特色美食米干店，近期食安風波，有部分店家生意受到影響，周末遊客減少。桃園市長張善政今實際到店裡品嘗美食力挺店家並表示，桃園衛生局都有在把關，大家可以放100個心。至於一年一度的盛事龍岡米干節應該不會延期，還會持續做稽查，萬一稽查有問題會來檢討，如果沒有問題就沒有延期作法。

忠貞市場內有多家米干店，張善政今至唐記米干品嘗過橋米干、蝦餅、豌豆粉，大啖美食近20分鐘，說「肚子餓趕快吃，吃飽才有力氣繼續工作」。張說，今天來品嘗新鮮的米干，配上鮮美的湯頭，現在大家關心食安，尤其是米食製類，這邊要特別跟大家講，衛生局都有充分把關，大家對龍岡米干放100個心，吃起來都相當安心，他也吃了很多，大家可以放心來享用，大家不要放棄好機會來享受。

張也至市場內跟許多店家加油打氣，唐記米干老闆娘楊麗娟表示，生意影響很大，上周掉了5成，遊客也都不來了，原先1天可以賣100斤米做的米干，這周僅剩40斤。他們米干是用在來米浸泡磨成米漿再去蒸，無添加其餘內容，每天現做不留隔夜，湯頭也是溫體豬及雞骨等熬製，已經傳承4代人不會有問題。

國旗屋老闆張老旺說，他的店生意也掉了3成，這也沒辦法，不過店家都有乖乖配合稽查。楊麗娟也說，即將到來的米干節也會擔心遊客減少，現在每樣東西、員工薪資也都漲，人潮砍半真的很難撐，感謝市府來讓大家知道各家米干都是當天製作不是工廠配送，對身體無害。也有店家說當然會擔心汙名化，過去米干節生意都會多個3成，現在少3成，希望不要延期，也一定讓自己的產品都保持最好狀態。也有在地民眾說，自己很信任，不擔心食安問題。

而米干節也將於4月20至28日，會不會受影響，張說，龍岡米干節應該不會延期，還會持續做稽查，萬一稽查有問題會來檢討，如果沒有問題就沒有延期作法。

近期食安風波，有部分店家生意受到影響，不過還是有不少美食饕客前往品嘗。記者翁唯真／攝影
近期食安風波，有部分店家生意受到影響，不過還是有不少美食饕客前往品嘗。記者翁唯真／攝影
桃園龍岡地區有多家雲南特色美食米干店，桃園市長張善政（右2）今實際至唐記米干店力挺店家。記者翁唯真／攝影
桃園龍岡地區有多家雲南特色美食米干店，桃園市長張善政（右2）今實際至唐記米干店力挺店家。記者翁唯真／攝影
桃園龍岡地區有多家雲南特色美食米干店，近期食安風波，有部分店家生意受到影響，但仍有遊客大啖美食。記者翁唯真／攝影
桃園龍岡地區有多家雲南特色美食米干店，近期食安風波，有部分店家生意受到影響，但仍有遊客大啖美食。記者翁唯真／攝影
近期食安風波，有部分店家生意受到影響，桃園市長張善政（左2）今實際力挺，國旗屋老闆張老旺（左3）表示，生意掉3成。記者翁唯真／攝影
近期食安風波，有部分店家生意受到影響，桃園市長張善政（左2）今實際力挺，國旗屋老闆張老旺（左3）表示，生意掉3成。記者翁唯真／攝影

張善政 衛生局 食安

延伸閱讀

北橫台7線新榮華橋動工 截彎取直預計2026年9月完工

寶林案續燒 桃園衛生局稽查約80間米干店…1成環境待改善

寶林案波及米製品！龍岡米干料理生意直落 張善政明天吃米干挺在地

A7重劃區塞車噩夢有解！桃園文青路、青山路拓寬今竣工

相關新聞

機捷A7、A8站轉彎段噪音尖銳 桃捷2招降噪23分貝

機捷行經A7至A8站之間，轉彎時會出現尖銳又刺耳的噪音，引發居民抱怨。桃捷公司去年底完成設置「軌道潤滑塗布器」搭配磨軌，...

寶林食安風暴「生意腰斬」 張善政力挺大啖米干…店家盼別被汙名化

桃園龍岡地區有多家雲南特色美食米干店，近期食安風波，有部分店家生意受到影響，周末遊客減少。桃園市長張善政今實際到店裡品嘗...

竹科再生水專管經費高達百億 縣市政府盼中央全額出資

新竹縣長楊文科今天在縣府主管會報中，關切竹科專管再生水計畫推動進程。新竹縣工務處長戴志君指出，從竹北、竹東以及新竹市客雅...

北橫台7線新榮華橋動工 截彎取直預計2026年9月完工

桃園市北橫台7線榮華橋附近邊坡地質不穩，屢次發生崩塌災害，交通部政務次長陳彥伯及桃園市長張善政今天上午在復興區台7線舉辦...

撞座車電視縫7針 苗栗縣長鍾東錦曝3年前「帽子議長」緣由

苗栗縣長鍾東錦昨天陪同行政院長陳建仁參訪苗栗縣樂齡學習示範中心藺編特色課程，勾起3年前一段「帽子議長」緣由，原來當時是頭...

新竹縣定古蹟「九牧第」擬保存納入竹科區段徵收 見證竹東圳發展

位於新竹縣竹東鎮的縣定古蹟「九牧第」，因為於科學園區特定區計畫內，新竹縣府經與地方團體討論，民間希望九牧第能比照竹北新瓦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。