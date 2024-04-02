撞座車電視縫7針 苗栗縣長鍾東錦曝3年前「帽子議長」緣由

苗栗縣長鍾東錦昨天陪同行政院長陳建仁參訪苗栗縣樂齡學習示範中心藺編特色課程，勾起3年前一段「帽子議長」緣由，原來當時是頭撞傷了，戴了藺草帽保護，而且當時大旱災，還起了祈雨作用。

苗栗縣樂齡學習示範中心設在苑裡山腳國小內日治後期宿舍群內，規畫藺編特色課程，尤其藺草編織更是苑裡鎮之寶，日前還應邀在美國紐約外交部籌辦的「台灣文化之夜」展出，陳揆等人昨天參訪，也讓鍾東錦有感，勾結帽子議長一段回憶。

鍾東錦在臉書PO文說，有一次他不小心撞傷了頭，苑裡的朋友送了一頂藺草編的帽子，他非常喜歡，因此總把它帶著出門跑行程，後來就有了帽子議長的稱號，而現在樂齡課程中，融入了編織藺草的課程，讓生活藝術與文化，結合在一起，格外具有意義。

據了解，鍾東錦於2021年4月26日不慎頭頂撞到座車電視，傷口縫了7針，隔天參加參山國家風景區管理處的南庄花卉節開幕儀式，他全程都載帽子，他請鄉親不要見怪，也提醒注意安全，他戴帽子是為了遮醜，且如果下雨，也避免傷口被雨淋，未料，當天儀式中途就下雨，且苗栗地區接連4月28日、29日都有雨。

當時台灣遭逢56年來最大乾旱，鍾戴藺草帽跑行程那天就開始下雨，因此鍾決定從善如流，經常性要戴帽子，直到旱象解除為止，而且苑裡藺草編，味道很香，技術款式也不錯，也算是為苑裡藺草打廣告。