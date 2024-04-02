寶林案續燒 桃園衛生局稽查約80間米干店…1成環境待改善

寶林案續燒，桃園市長張善政今至唐記米干視察並大口品嘗米干，給予一線店家鼓勵，不過針對台北市政府今記者會公布在刀具、砧板及手部生物跡證驗出有米酵菌酸，對此張善政回應，桃園衛生局對於所有餐廳衛生、食安稽查一直有在持續做並加強，做到滴水不漏。衛生局長劉宜廉說，衛生局一直都有排定例行性稽查，以米干店為例，共約80家，目前完成近8成，有1成部分是針對環境待加強，不過大家無須過度關心，都會持續輔導改善。

寶林案今重大突破，3月24日採集的環境及生物跡證驗出米酵菌酸，包含2個刀具、1個砧板及手部生物跡證。對此，張善政今受訪回應，衛生局對於所有餐廳衛生、食安稽查一直有在持續做，尤其最近食安事件還有加強，不只是針對食材，還有廚師及從業人員都有教育訓練，在稽查時滴水不漏面面俱到。

劉宜廉說，桃園本身就有例行性每年針對即時食品的稽查，一般每周有定期的跨局處的稽核，當然還有中央的例行性跟專案稽核，如果發現有狀況會限期改善。

劉說，針對北市調查到一些環境還有廚工的部分，在食品良好衛生規範準則中都有規範，因為這件事情會更加的小心，特別針對從業人員的健康，還有從業人員的傳染性疾病的部分，會再更加強。

劉表示，其實這次事件對於異國飲食要來做一些加強，包含全市高風險涉及米類、椰子還有玉米的部分，包含商家、百貨公司美食街都是稽查的對象，共有207家。而以米干為例共約80家，大概完成將近7至8成，會盡快在1個月內把所有桃園懷疑的部分做完，目前還是約1成店家環境的部分，需要來輔導，不過民眾無需太擔心。

至於除了店家餐廳稽查外，其餘市場販售攤商，劉說，市場販售食品及涉及到民眾食用部分，也都有例行性稽查，以去年忠貞市場法國麵包為例，最重要還是要販售業者一起來努力及把關。