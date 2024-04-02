竹東九牧第擬比照竹北新瓦屋保存 見證竹東圳發展

位於新竹縣竹東鎮的縣定古蹟「九牧第」，因為於科學園區特定區計畫內，新竹縣府經與地方團體討論，民間希望九牧第能比照竹北新瓦屋的保留方式加以維護，同時納入區段徵收，未來周邊、計畫區域內還會配合內政部要求，設置社會住宅基地。

新竹縣產發處長陳偉志表示，科學園區特定區計畫仍持續與地方團體溝通、聽取建議，希望降低未來科三計畫開發爭議，不過內政部與預計於19日下午召開都委會第5次專案小組會議審議，屆時將討論將古蹟「九牧第」納入區段徵收範圍，並加以古蹟維護。

九牧第位於竹東鎮二重埔太平路上，是一棟典雅的客家式一堂屋六橫屋合院建築，同時也是竹東圳開拓者林春秀所蓋，林春秀建造竹東圳，讓原本土壤貧脊乾旱的竹東重埔，搖身一變成為新竹重要農業耕地，竹東圳日後更成為竹科重要的水源，成就竹科護國群山崛起。

新竹縣府產發處表示，依據九牧第的管理人及林春秀家族後人表達意願，家族已達成共識，希望將九牧第的範圍，納入科學園區特定區計畫的區段徵收範圍內，家族共識也希望未來九牧第，能夠由新竹縣文化局，比照竹北新瓦屋模式，由公家的力量協助辦理修復及維護。

新竹縣議員林昭錡表示，九牧第是林春秀故居，林春秀對竹東地方的發展尤為重要，當年林春秀開發竹東圳時，也是將九牧第當作辦公場所，辛勤處理開墾，讓竹東外五里地區荒地變良田，九牧第如同竹東圳一樣，見證並孕育竹科成為如今重要的經濟命脈。