屢因颱風、豪雨坍方 台7線新榮華橋耗資4.3億今動工

北橫公路台7線32.5K榮華橋前後路段上邊坡屬極不穩定地質，屢因颱風、豪雨發生大規模坍方，公路局北區養護工程分局除於災後搶通外，考量長期解決方案，決定採以改線方式重新建造大跨距的新榮華橋，今於台7線32K+800現場舉辦開工動土典禮，預計2026年9月完工。

舊榮華橋竣工於1990年，已使用34年，公路局表示，新榮華橋採用截彎取直方式直接跨越溪谷，橋梁型式為預力混凝土箱型梁橋，以場鑄懸臂工法施工，橋梁總長155公尺，橋寬10公尺，共有3個跨距，邊跨各33公尺，中間跨89公尺，並採雙向兩車道配置，經費共計4.3億元，工程已於去年8月22日決標，工期1020日曆天。

公路局指出，工程完工後，路線避開向源侵蝕溝及易崩塌路段，足以確保台7線道路不致中斷，並強化桃園及宜蘭後山路網與節省養護費用支出，且橋面車道寬度增加，也提高橋上行車安全性。此橋梁也將串聯後山觀光產業，提升觀光遊憩交通品質及便利農產品運輸，同時具備促進區域均衡發展，與連結在地文化特色等功能。

新榮華橋開工動土典禮今由交通部次長陳彥伯率司長黃運貴、公路局長陳文瑞等人出席，桃園市長張善政及地方民代也共襄盛舉，並邀請獲行政院原住民委員會「終身貢獻獎」泰雅族陳松明恭念祝禱詞進行祈福。