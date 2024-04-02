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梅雨季將至 竹縣頭前溪河濱公園自行車道淹水問題待解

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣議員林禹佑（右1）認為，長遠之計還是要解決該段自行車道地勢低窪的問題，盼爭取經費墊高自行車道或改道。圖／議員林禹佑提供
新竹縣議員林禹佑（右1）認為，長遠之計還是要解決該段自行車道地勢低窪的問題，盼爭取經費墊高自行車道或改道。圖／議員林禹佑提供

新竹縣頭前溪河濱公園是民眾遛狗、運動、休閒的好去處，不過近來有民眾投訴，寵物公園旁自行車道，每逢下雨就淹水，水乾了後塵土飛揚，四處都泥濘，造成民眾通行困難，騎車經過也非常危險。縣議員林禹佑昨與新竹縣環保局到場會勘，發現該處地勢低窪且無排水，研議先做草溝引流，但林禹佑認為長遠之計還是要解決地勢問題，盼墊高車道或改道。

頭前溪河濱公園內有全長17.2公里的頭前溪南岸自行車道，往西可銜接新竹市左岸自行車道至17公里海岸線，往東直通竹東河濱公園至台3線，沿線海、河、山、鐵道美景盡收眼底。

近來因新竹縣有間歇雷雨，許多民眾向林禹佑陳情，頭前溪河濱公園內寵物公園旁約40、50公尺的自行車道，每逢下雨就淹水，周遭泥濘、積水難以通行，若遇上假日帶著孩子來騎車，不但容易滑倒且難以閃躲積水處，非常危險，且梅雨和颱風季要來了，擔心淹水情況更嚴重。

林禹佑昨天（1日）也與環保局到場會勘，現場約有30、40公尺自行車道呈積淹水狀態。林禹佑表示，會造成淹水是因為附近有條屬於農田水利署管轄的灌溉水圳，只要下大雨或瞬間雨量過大，水圳的水就會往旁邊草地溢出，加上寵物公園周邊的自行車道地勢比周邊低，水排不出去，就會淹積至此。

新竹縣環保局表示，經昨日會勘，發現寵物公園周邊自行車道地勢低，大雨造成積水問題，環保局將規畫在自行車道旁做草溝，將積水引流至頭前溪及周邊水圳。

不過林禹佑認為，長遠之計還是要解決該段自行車道地勢低窪的問題，盼爭取經費墊高自行車道或改道。新竹縣交旅處則表示，目前無相關經費墊高或改道，車道兩側做草溝應可先解決淹水問題。

新竹縣頭前溪河濱公園是民眾遛狗、運動、休閒的好去處，不過近來有民眾投訴，寵物公園旁自行車道，每逢下雨就淹水。圖／議員林禹佑提供
新竹縣頭前溪河濱公園是民眾遛狗、運動、休閒的好去處，不過近來有民眾投訴，寵物公園旁自行車道，每逢下雨就淹水。圖／議員林禹佑提供
新竹縣議員林禹佑（左3）昨天（1日）與環保局到場會勘，現場約有30、40公尺自行車道呈積淹水狀態。圖／議員林禹佑提供
新竹縣議員林禹佑（左3）昨天（1日）與環保局到場會勘，現場約有30、40公尺自行車道呈積淹水狀態。圖／議員林禹佑提供
近來因新竹縣有間歇雷雨，許多民眾向議員林禹佑（右2）陳情，頭前溪河濱公園內寵物公園旁約40、50公尺的自行車道，每逢下雨就淹水，周遭泥濘、積水難以通行。圖／議員林禹佑提供
近來因新竹縣有間歇雷雨，許多民眾向議員林禹佑（右2）陳情，頭前溪河濱公園內寵物公園旁約40、50公尺的自行車道，每逢下雨就淹水，周遭泥濘、積水難以通行。圖／議員林禹佑提供

新竹 淹水 自行車 車道

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