快訊

台北市新工處隊長勾搭人妻 法院認證「拋夫棄子」判2人賠30萬確定

進口動物背信案作證 三立董事長張榮華：相信李天怡才託她辦事

棒球／3月剛接高苑兵符 王維中恩師鄭英俊賽前猝逝享壽67歲

苗栗婦子宮脫垂忍8年 引發腎衰竭敗血症急就醫

中央社／ 苗栗縣2日電

苗栗縣60歲婦人8年前被診斷出子宮脫垂，因害怕手術遲未積極治療，隱忍至近日排尿困難、高燒才掛急診，發現子宮已脫垂至陰道外，並引發急性腎衰竭、敗血症

苗栗縣大千綜合醫院今天分享這起案例表示，這名王姓婦人日前排尿困難、排尿疼痛、全身無力、高燒至攝氏近39.5度到院急診，經檢查發現兩側腎臟水腫、急性腎衰竭、白血球指數高達3萬9000，有敗血症現象。

經泌尿科醫師緊急處理排尿困難問題後，院方安排會診婦產科，婦產科醫師劉榮啟發現，婦人就是8年前診斷出子宮脫垂第3級的病患。

劉榮啟指出，骨盆器官脫垂包含子宮、膀胱、小腸脫垂；脫垂可分為0到4級， 0代表沒有脫垂、1代表脫垂的位置位於陰道中段、2代表脫垂位置到達處女膜或陰道口（能摸到脫垂的部位）、3代表脫垂已經到陰道外面、4代表整個子宮、膀胱或腸子完全脫垂。

他說，婦人8年前就被診斷子宮脫垂第3級，但因害怕手術遲未回診積極治療，隱忍至今已達子宮脫垂第4級合併膀胱及小腸脫垂、膀胱出口阻塞等問題，更引發急性腎衰竭、敗血症。

婦人經抗生素治療2週後，由醫師以高度環紮修補脫垂的膀胱及小腸，再以陰道網膜做微創骨盆底懸吊手術治療，徹底解決脫垂的問題並改善排尿阻塞，腎功能也恢復正常。術後回診追蹤時，婦人說，多年來因脫垂問題煩躁抑鬱，如今心情也開朗許多。

劉榮啟表示，骨盆器官脫垂見症狀包含下體異物感、下墜感、能摸得到膀胱或子宮、頻尿、排尿困難、無法解尿或夜間排尿次數頻繁等，高風險族群為多次懷孕生產、停經婦女、肥胖、便秘、慢性咳嗽、工作需要提重物等會使腹壓增加者。

他提醒婦女朋友，生產後可以多做凱格爾運動、更年期時盡量減少搬重物來預防骨盆器官脫垂，也可於每年1次的抹片檢查，請醫師確認是否有骨盆器官脫垂的情況，切莫因害羞或害怕治療而延誤就醫。

器官 子宮 敗血症 醫師

延伸閱讀

與自小客貨車碰撞 苗栗女騎士倒地送醫不治

好像颱風天！ 苗栗銅鑼路樹倒壓2車 車損無人受傷

影／苗栗姊妹陪9旬父就醫拆石膏！返家途中自撞老父不治

肛門塞整顆椰子！高雄男2天無法排尿就醫 緊急剖腹取出

相關新聞

新竹要有共享機車了！竹市府公告共享機車試辦計畫

台灣近年多個縣市都開放共享機車進駐，也逐漸成為不少民眾代步的新選擇。新竹市政府今天宣布，近日已經公告共享機車試辦計畫，歡...

影／點綴濱海風光！竹市那魯灣部落堤防彩繪繽紛亮相

新竹市香山區那魯灣部落是台灣西海岸唯一阿美族聚落，市府近年積極投入建設，最近首度在部落堤防打造130平方公尺彩繪創作，畫...

台72線頭屋、公館路面改善 9日起8天封閉東行交通

苗栗縣交通要道台72線路面改善工程，公路局中區養護工程分局苗栗工務段4月9日上午9點起8天，施工封閉頭屋至公館東行車道，...

被社工耽誤的主持人 資深社工員吳淑楨以熱誠獲表揚

社工吳淑楨大學畢業後就到新竹市府擔任社工員，至今已超過24年，進入市府後，吳淑楨在社會處曾擔任老人保護、身心障礙保護、志...

桃園「食享冰箱」供應即期品 議員建議訂定食材管理措施

桃園市從2022年推廣各里設置「食享冰箱」，從初期21個里，目前已有38個里響應，但多位議員今在議會擔心即期品有食安風險...

2.4萬龍寶寶升國中 桃園最多增120班

因「龍寶寶」今年升國中，桃園市國中入學數估將大幅增加約4000人，是近7年新高，最多增120班，以中壢、桃園及楊梅區最多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。