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被社工耽誤的主持人 資深社工員吳淑楨以熱誠獲表揚

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
吳淑楨除積極推動友善育兒環境政策，也常擔任市府各局處大小活動主持人，被戲稱是「被社工耽誤的主持人」，並獲得今年全國社會工作專業人員表揚「資深敬業獎」。圖／新竹市政府提供
吳淑楨除積極推動友善育兒環境政策，也常擔任市府各局處大小活動主持人，被戲稱是「被社工耽誤的主持人」，並獲得今年全國社會工作專業人員表揚「資深敬業獎」。圖／新竹市政府提供

社工吳淑楨大學畢業後就到新竹市府擔任社工員，至今已超過24年，進入市府後，吳淑楨在社會處曾擔任老人保護、身心障礙保護、志願服務及急難救助等社工，除積極推動友善育兒環境政策，也因資深且對相關局處業務熟悉，經常擔任市府各局處大小活動主持人，被戲稱是「被社工耽誤的主持人」，並獲得今年全國社會工作專業人員表揚「資深敬業獎」，她說，希望透過自身熱情感染市民，讓社福工作更貼近人心。

吳淑楨說，進入市府後，她曾擔任老人保護、身心障礙保護、志願服務及急難救助等社工，自2014年起擔任婦兒少科社工督導。職涯中最有成就感的，就是推動友善育兒環境政策，帶領托育服務同事配合市府推行各項便民服務，包含開辦一區一親子館、三區公共托育家園及公共托嬰中心硬體工程及營運、一區一定點臨托服務、鼓勵居家托育人員及私立托嬰中心加入準公共化、平日夜間及假日定點臨托、好孕專車乘車等補助，讓竹市家長們可以安心生養，雖然過程有許多挫折，但看到家長和小朋友的笑容，就會充滿正能量。

也因吳淑楨有久任資歷且對於相關局處業務皆熟悉的特質，經常擔任市府各局處大小活動主持人，包含記者會、表揚活動、開工動土儀式及館舍揭牌等，皆能看見她深入淺出傳達活動政策內容，流利口條及幽默靈巧的台風更是讓許多里長們大讚非常專業。

吳淑楨指出，她首次上陣主持只會低頭念稿，感到非常挫折，認為主持專業隔行如隔山，但經過多次磨練並詢問記者朋友、長官建議後，秉持不放棄的精神持續努力，也讓台風更加穩健，不但能將社福工作內容清楚傳達給民眾，也找出屬於自己的主持風格，對於市府所推行的政策掌握更詳盡，期望透過自身熱情感染市民，讓社福工作更貼近人心。

社會處表示，衛生福利部113年度全國社會工作專業人員，竹市共有5名社工夥伴獲獎。「資深敬業獎」共3名，分別為市府社會處社工師吳淑楨、財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會新竹分事務所社工督導吳俐娟、財團法人新竹市天主教仁愛社會福發展中心主任羅詠娜；「績優社工獎」2名，分別為新竹市學生輔導諮商中心專案輔導人員王彩筠、財團法人天主教耶穌會新竹社會服務中心社工員何玉竣。

新竹 社工

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