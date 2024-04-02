新竹要有共享機車了！竹市府公告共享機車試辦計畫

台灣近年多個縣市都開放共享機車進駐，也逐漸成為不少民眾代步的新選擇。新竹市政府今天宣布，近日已經公告共享機車試辦計畫，歡迎業者來申請，市長高虹安期盼共享機車業者投入竹市提供服務，成為公共運輸接駁最後一哩路，也舒緩交通壅塞。

新竹市政府交通處指出，竹市地區面積小，道路容量不足，但尖峰通勤時段車流量大，易發生塞車情形，市府近年屢屢接獲市民反映，希望能引進共享機車服務。高虹安也責成交通處盡速推動共享機車試辦計畫，盼上路後有效串連大眾運輸路網。

目前台灣有GoShare、WeMo、iRent這三大共享機車品牌，營運範圍集中六都或少數縣市，新竹縣市都還沒開放共享機車進駐。據了解，共享機車近年都已有向竹市府接觸洽談，竹市府今年採開放態度歡迎業者申請，鄰近新竹縣政府也有相關試辦計畫，未來共享機車可望在大新竹地區互通、借還。

竹市府交通處指出，共享機車試辦計畫已經公告，針對營運方式、投放數量都有規範，目前還沒有業者正式提出申請，若後續有業者申請經審查通過，未來引進後共享機車後，可望作為竹科人移動新選擇，取代部分私人運具，減緩園區交通壅塞情況。

不僅如此，竹市府也期許共享機車引進後，能成為市民、外地洽公民眾或觀光遊客的交通運具新選擇，強化移動便利性，以共享租用取代購買，加上共享機車都為電動機車，有助於減少溫室氣體排放，讓竹市逐步邁向「交通暢行、宜居永續」城市願景。