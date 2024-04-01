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桃園「食享冰箱」供應即期品 議員建議訂定食材管理措施

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市現有38個里設置「食享冰箱」，民政局表示會檢視冰箱存放狀況。圖／桃園市民政局提供
桃園市現有38個里設置「食享冰箱」，民政局表示會檢視冰箱存放狀況。圖／桃園市民政局提供

桃園市從2022年推廣各里設置「食享冰箱」，從初期21個里，目前已有38個里響應，但多位議員今在議會擔心即期品有食安風險，呼籲市府要訂定管理辦法，避免求償責任落在里長身上。民政局說，食享冰箱食材補充有一定的流程與機制，也會與衛生局持續關注有無符合衛生法規，目前尚無里長及里民反映發生任何食品狀況，會再研議讓管理更完善。

市府自2022年起與興毅社會福利慈善事業基金會合作，在各里推廣「食享冰箱」，由興毅捐贈冰箱及媒合補充食材，里長也會自行尋募食材，從初期21里至今有38里響應，截至今年2月總計分享8萬9868公斤食物，照顧對象約12萬8382人次。

不過近日寶林茶室食物中毒事件引發食安疑慮，民政局今天在市議會工作報告時，議員楊家俍、于北辰、張曉昀質疑，若食物吃下肚出現問題，責任該由誰負責，即期食品捐贈後恐產生食安問題，也可能影響到捐贈企業的形象，建議民政局要設置志工或後勤人力，訂定食材管理措施。

議員陳韋曄、徐其萬、吳進昌也表示，食享冰箱立意良善，但在國內食安風波連環爆之際，即期食品分配、運送時的保鮮問題不容忽視，應有更精確措施，降低食安風險，讓有需要的民眾安心食用。

民政局回應，興毅社會福利慈善事業基金會募集物資的過程，冷凍冷藏品都由冷鏈車輛載運，檢視品質及保存期限後，也會立即冷凍冷藏保存；若為常溫也會確認無破損、變質，再立刻通知合作里長來領取。

民政局表示，里長加入食享冰箱行列後，都要經過教育訓練和簽署合作意向書，按標準作業流程檢視物資狀態、紀錄入庫時間、標示食用保鮮期、告知領取民眾注意事項，目前捐贈物資8成是鮮奶，冷凍食品、乾貨各1成，多透過群組告知，領取當日即分送完畢，若有異常就當廚餘，成立至今未有食品出問題，民政局與衛生局後續會檢視惜食基地存放狀況，確保符合衛生法規。

冰箱 衛生局 食安

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