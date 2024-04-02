航空城4國小廢校 25師優先介聘他校

桃園市大園區圳頭、后厝、沙崙、陳康國小4校，因應桃園航空城計畫徵收土地，7月將廢校，後續百名學生將轉校安置，外界擔憂教職員恐失業，市府教育局昨重申，4校共25名正式教師，會優先介聘至他校服務，保障工作權益。

航空城計畫預定11月起全區動工，區內竹圍國小將遷至竹圍國中校區，圳頭、后厝、沙崙、陳康4所國小7月廢校。後續多數學生將轉往大園、菓林國小等校就讀，外界關心教職員；議員徐其萬說，教育局應保有老師們的工作權益，不要讓他們變成流浪校長或流浪老師。

教育局回應，為配合航空城計畫第3跑道新建工程，徵收區內的4所學校將於7月底停辦，目前4校正式教師共25名，4月12日至4月15日依「桃園市市立國民小學及幼兒園超額教師介聘作業要點」及教師意願選填，優先介聘至他校服務，確保每位教師的工作權益。

另至7月底前，4校學生轉至他校教就讀，可向原校申請就學補助，包含服裝、課本等，每人一次性補助2萬5000元，保障學生權益。