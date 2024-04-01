寶林案波及米製品！龍岡米干料理生意直落 張善政明天吃米干挺在地

寶林中毒案延燒，異國料理業者憂心忡忡，桃園市龍岡米干節業者面對是否如期舉辦米干節，今天下午堅持龍岡米干節照常舉辦，市政府觀光旅遊局確定4月20至28日登場，因為寶林案影響，消費者不敢吃米製品，大大影響龍岡米干料理生意，市長張善政預定明天中午前往龍岡地區品嘗米干料理，向消費者推薦稽查安全的米干料理，以行動力挺在地米干業。

桃園魅力金三角地方特色產業發展協會理事長王根深表示，龍岡米干節一定會辦，預定這個月第3、4個周休假日開辦（20至28日）辦理，他有信心，米干節的米干食材都是純米製作，沒有添加任何其他材料，沒有經過食品工廠、大盤商來源，今年米干節一定會要求商家做好品質和保存符合安全衛生。

面對寶林中毒案危機，龍岡米干節業者與市府觀旅局等單位召開籌備會議，由於業者都主張照常辦理，原則上，今年龍岡米干節照常舉辦，做好米干料理等品質、保存和衛生安全將是重點，張善政也決定明天率衛生、觀旅局長前往龍岡吃米干料理，力挺在地米干業者。

觀旅局長周柏吟、衛生局長劉宜廉指出，觀旅、衛生兩局合作稽查市內米食上下游管道，加強米干食安稽查與店家食安輔導，讓消費者吃得安心。

周柏吟表示，寶林中毒案風波影響，龍岡米干業者反映近一周以來生意很差，消費者擔心的寶林「米酵菌酸」，事實跟米製品不能畫上等號，龍岡米干節預計照常舉辦，該局會與衛生局合作加強稽查上下游食材和食安輔導，業者可自行將米製品送檢，確保米干食品安全無虞。