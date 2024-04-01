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社會住宅再邁進！竹市922戶「金城安居」社宅工程決標 預計2029年完工

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
都發處說明，「金城安居」社會住宅位於竹市東區金城一路與金城三路所夾街廓。圖／新竹市府提供
都發處說明，「金城安居」社會住宅位於竹市東區金城一路與金城三路所夾街廓。圖／新竹市府提供

由國家住都中心與新竹市府合作規畫，位於東區的社會住宅「金城安居」日前順利決標，由萬鼎工程服務股份有限公司、益鼎工程股份有限公司、戴嘉惠建築師事務所共同打造，市府指出，總工程預算逾67億元，預計興建地下3層、地上20至21層，將為竹市提供922戶社會住宅，預計2029年完工。

都發處表示，截至目前為止，國家住都中心與市府合作推動的社宅，包含興建中的「中雅安居」638戶、「建功安居」743戶、「金城安居」922戶及「建功高中都更案南側」200戶，累積興辦中的社宅共2503戶。

「金城安居」將於基地內規畫身心障礙者日照中心、作業空間及發展遲緩及托嬰中心等，沿街面則規畫設置店鋪，提升社區服務機能與在地商業繁榮。

都發處說明，「金城安居」社會住宅位於東區金城一路與金城三路所夾街廓，周邊鄰近建功公園、建功高中、清華大學、陽明交通大學、新竹科學園區；且距離國道1號新竹交流道距離僅350公尺，交通便捷、生活機能豐富。

此外，社會住宅基地將推動營建工法升級，加速興辦效率，將彈性運用柱、梁、樓板、外牆的預鑄工法，除可控制施工品質，亦可減少現場施工所需時間及人力，大幅縮短工期。

都發處指出，近年積極與國家住宅及都市更新中心合作，透過容積獎勵、都市更新分回、整體開發取得社福用地等方式，多元擴充社宅量能，目標讓社宅政策能穩健地持續推動，為新竹市打造更友好的居住環境，讓市民享受更優質的生活。

由國家住都中心與新竹市府合作規畫位於東區的社會住宅「金城安居」日前順利決標，將為竹市提供922戶社會住宅，預計2029年完工。示意圖／新竹市府提供
由國家住都中心與新竹市府合作規畫位於東區的社會住宅「金城安居」日前順利決標，將為竹市提供922戶社會住宅，預計2029年完工。示意圖／新竹市府提供

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