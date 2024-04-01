兒童遊戲設施標13歲以上使用 綠杉林公園對幼童構成危險？遭投訴未分齡

桃園市龍潭區陸軍司令部前的綠杉林景觀公園啟用3個多月，園區多元遊戲場吸引大批親子遊玩，家長投訴部分遊戲設施危險，市議員張肇良今天下午表示，根據家長投訴遊戲場實測發現部分遊戲設施標示13歲以上青少年使用，但現實上使用率最多的卻是10歲以下兒童，安全防護不完善、憂使用上出現危險，市府應趕快改善，「難道要出意外再改嗎」。

市政府工務局表示，龍潭綠杉林景觀公園的多元遊戲場設施採取分年齡層遊戲，適合不同年齡層大、小朋友遊戲區域，設施也都符合衛福部相關單位安全性規定，議員觀察的山林挑戰區遊戲，就有告示規定13歲以上青少年去玩，並非開放10歲以下小朋友玩，如今小小孩去玩，該局將加管理和宣導家長注意事項，考慮增設智慧辨識警示系統和廣播提醒家長必須陪同，避免玩遊戲意外。

綠杉林景觀公園位於陸軍司令部前的南洋杉樹群綠地4.2公頃，軍方釋出用地，市政府斥資8千萬元打造公園遊憩設施，偏向軍事化遊戲特色，去年12月下旬啟用迄今，家長陳情投訴，10歲以下幼童去該公園遊戲場，面臨想玩卻不敢玩、不能玩的窘境！遊樂場限13歲以上使用，實際卻是13歲以上青少年不會去玩，大部分10歲以下兒童去玩，現有設施、高度對幼童過於危險，安全防護不完善，應配套改善。

張肇良表示，該公園交通便利、停車方便，周休假日常吸引親子6、700人遊玩，他接到家長投訴實地勘查發現該青少年玩的遊戲設施設計不良，13歲以上青少年不會去玩，許多家長卻帶著13歲以下的幼兒及國小1、2年級小孩去玩，過程危險，他建議增設溜滑梯等適合3-10年齡層幼童遊戲設施，確保安全性和等合各年齡層小朋友遊玩。

市府工務局景觀工程科表示，該公園遊戲設施分年齡層提供適合層大、小朋友遊玩，其中山林挑戰區適合13步以上青少年玩，也有沙坑、療育花園等區就適合小小朋友去玩，不是只有高年齡層玩的遊戲，並呼籲家長帶小朋友遊戲時，要陪同選擇適合年齡層玩的遊戲，注意安全性，避免危險。