快訊

台北漢來「島語自助餐」疑食物中毒 一家6口用餐後上吐下瀉

00940投資人別灰心 尾盤神秘大戶狂敲逾百筆「499張買單」

找到了！花蓮六順山「輕裝女山友」失聯5天 躲樹根喝水挺過來

兒童遊戲設施標13歲以上使用 綠杉林公園對幼童構成危險？遭投訴未分齡

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
龍潭綠杉林景觀公園有的遊戲設施被家長投訴因不分齡使用，會對幼童構成危險。記者曾增勳／攝影
龍潭綠杉林景觀公園有的遊戲設施被家長投訴因不分齡使用，會對幼童構成危險。記者曾增勳／攝影

桃園市龍潭區陸軍司令部前的綠杉林景觀公園啟用3個多月，園區多元遊戲場吸引大批親子遊玩，家長投訴部分遊戲設施危險，市議員張肇良今天下午表示，根據家長投訴遊戲場實測發現部分遊戲設施標示13歲以上青少年使用，但現實上使用率最多的卻是10歲以下兒童，安全防護不完善、憂使用上出現危險，市府應趕快改善，「難道要出意外再改嗎」。

市政府工務局表示，龍潭綠杉林景觀公園的多元遊戲場設施採取分年齡層遊戲，適合不同年齡層大、小朋友遊戲區域，設施也都符合衛福部相關單位安全性規定，議員觀察的山林挑戰區遊戲，就有告示規定13歲以上青少年去玩，並非開放10歲以下小朋友玩，如今小小孩去玩，該局將加管理和宣導家長注意事項，考慮增設智慧辨識警示系統和廣播提醒家長必須陪同，避免玩遊戲意外。

綠杉林景觀公園位於陸軍司令部前的南洋杉樹群綠地4.2公頃，軍方釋出用地，市政府斥資8千萬元打造公園遊憩設施，偏向軍事化遊戲特色，去年12月下旬啟用迄今，家長陳情投訴，10歲以下幼童去該公園遊戲場，面臨想玩卻不敢玩、不能玩的窘境！遊樂場限13歲以上使用，實際卻是13歲以上青少年不會去玩，大部分10歲以下兒童去玩，現有設施、高度對幼童過於危險，安全防護不完善，應配套改善。

張肇良表示，該公園交通便利、停車方便，周休假日常吸引親子6、700人遊玩，他接到家長投訴實地勘查發現該青少年玩的遊戲設施設計不良，13歲以上青少年不會去玩，許多家長卻帶著13歲以下的幼兒及國小1、2年級小孩去玩，過程危險，他建議增設溜滑梯等適合3-10年齡層幼童遊戲設施，確保安全性和等合各年齡層小朋友遊玩。

市府工務局景觀工程科表示，該公園遊戲設施分年齡層提供適合層大、小朋友遊玩，其中山林挑戰區適合13步以上青少年玩，也有沙坑、療育花園等區就適合小小朋友去玩，不是只有高年齡層玩的遊戲，並呼籲家長帶小朋友遊戲時，要陪同選擇適合年齡層玩的遊戲，注意安全性，避免危險。

龍潭綠杉林景觀公園有的遊戲設施被家長投訴因不分齡使用，會對幼童構成危險。記者曾增勳／攝影
龍潭綠杉林景觀公園有的遊戲設施被家長投訴因不分齡使用，會對幼童構成危險。記者曾增勳／攝影
龍潭綠杉林景觀公園有的遊戲設施，被家長投訴因未分齡幼童使用會有危險，市議員張肇良（左一）要求市府改善。圖／張肇良提供
龍潭綠杉林景觀公園有的遊戲設施，被家長投訴因未分齡幼童使用會有危險，市議員張肇良（左一）要求市府改善。圖／張肇良提供
龍潭綠杉林景觀公園有的遊戲設施被家長投訴會造成幼童使用上的危險，市府分年齡層遊戲，增設警示系統提醒家長。記者曾增勳／攝影
龍潭綠杉林景觀公園有的遊戲設施被家長投訴會造成幼童使用上的危險，市府分年齡層遊戲，增設警示系統提醒家長。記者曾增勳／攝影
龍潭綠杉林景觀公園有的遊戲設施，被投訴未分齡幼童使用會有危險，市議員張肇良（左一）要求市府改善。圖／張肇良提供
龍潭綠杉林景觀公園有的遊戲設施，被投訴未分齡幼童使用會有危險，市議員張肇良（左一）要求市府改善。圖／張肇良提供

小孩 桃園 親子 議員

延伸閱讀

新北新店路面塌陷！工務局初判水溝老舊破損 回填3月31日復原

北市榮星公園遊戲場驚見裸露鏽釘 議員籲加強維管

百萬打造山城最高溜滑梯 中市新社櫻花遊戲場完工開放

鄭文燦2026回鍋選市長對決張善政？ 2人球場互動竟是這態度

相關新聞

竹縣引進U-bike受好評使用率高 自行車事故飆升125%

新竹縣2022年引入YouBike2.0（下簡稱U-bike）後廣受民眾好評，竹北市公所再挹注經費升級E-Bike。但新...

社會住宅再邁進！竹市922戶「金城安居」社宅工程決標

由國家住都中心與新竹市府合作規畫，位於東區的社會住宅「金城安居」日前順利決標，由萬鼎工程服務股份有限公司、益鼎工程股份有...

兒童遊戲設施標13歲以上使用 綠杉林公園對幼童構成危險？遭投訴未分齡

桃園市龍潭區陸軍司令部前的綠杉林景觀公園啟用3個多月，園區多元遊戲場吸引大批親子遊玩，家長投訴部分遊戲設施危險，市議員張...

A7重劃區塞車噩夢有解！桃園文青路、青山路拓寬今竣工

桃園市A7重劃區近年推案熱絡，發展迅速，人口移入也帶來塞車問題。市府去年底推動文青路、青山路拓寬工程，今天舉辦竣工典禮。...

綠批桃園燈會濫追加預算 市府反擊：依循鄭文燦往例

民進黨中央今天開記者會，批評桃園市長張善政舉辦桃園燈會，預算追加2000多萬元，且規避議會監督。市府下午聲明駁斥，強調燈會去年上網招標即公告為巨額採購，相關後擴條件與金額也都清楚敘明，並無規避審查，今年燈會經費也與前市長鄭文燦任內相近，對特定議員刻意忽視，感到相當遺憾。

頭份中山市場危建今起封閉 自治會：先安置再重建

苗栗縣頭份市中山市場危險建築拆除重建案，市公所今一早派員前往現場拉起封鎖線，封閉進出口；由於安置攤商的中繼市場尚未定案，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。