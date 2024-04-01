竹縣引進U-bike受好評使用率高 自行車事故飆升125%

新竹縣2022年引入YouBike2.0（下簡稱U-bike）後廣受民眾好評，竹北市公所再挹注經費升級E-Bike。但新竹縣警局統計，今年1月相較於去年同期，自行車事故與受傷人數逆勢飆升125%。

議員吳旭智認為，縣府應立即盤點重要路段的自行車路線逐步改善。新竹縣警察局表示，已協請縣府向交通部爭取經費，增設自行車專用道或利用較為寬廣人行道規畫自行車道。

新竹縣政府陸續在竹北、竹東、新豐及湖口等4鄉鎮市，建置102站個U-bike站點，投入790輛車，廣受民眾好評，也因竹北市使用次數最高，竹北市公所再挹注8千萬經費，不但直接升級成E-Bike電力輔助車，且已完成西區15站點、210輛電輔車，預計在今年中完成45站點增設及390輛電輔車全部上線營運。

不過據新竹縣警局統計，今年與去年同期相比，新竹縣整體車禍傷亡人數有所下降，但自行車事故與受傷人數卻逆勢飆升，去年1月自行車受傷人數12人，今年1月飆升至27人，成長幅度為125%；去年2月份自行車受傷人數12人，今年1月飆升23人，成長幅度為92%，其中又以路口交岔撞占比最高。

吳旭智指出，U-Bike上路1年半，市民騎自行車比例大幅增加，但道路設施、交通配套未能跟上步伐，以3月在中華路、興隆路發生的死亡車禍為例，自行車與大貨車、轎車爭道現象頻繁，安全隱患不容忽視，縣府應立即盤點重要路段的自行車行車路線，明定期程來逐步改善，同時針對自行車的交通標線、號誌也應該積極設置，要有更明確的機制。

竹北市民代表游雅婷也表示，因竹北大眾運輸系統並不發達，引進U-bike及E-bike後常常造成多數站點一車難求。除了中華路、興隆路重點自行車路線外，也因國中學生騎乘U-bike上下課頻率高，除了中華路、興隆路重點路段新增自行車路線外，在國中周邊除了通學步道也應設置自行車專用道，並加強照明避免視線死角，保障學生通學安全。

新竹縣交通旅遊處表示，目前竹北市僅光明六路東一段、興隆路河堤側設有自行車專用道，去年起已盤點自行車熱門騎乘路廊，在路幅條件允許下設置人車共道標誌，至於路幅未達設置條件，也已請工務處配合向中央爭取相關道路刨鋪或人行道重新規畫時納入研議，今年配合竹北市公所公共自行車擴站，也納入嘉豐十一路，並請公所設置「人車共道」相關牌面。

新竹縣警察局交通隊表示，已於3月道安會報協請交旅處、工務處積極向交通部道安司爭取經費，增設自行車專用道或利用較為寬廣人行道規畫自行車道，使自行車與汽機車分流，保障其道路安全，並加強取締自行車酒駕、闖紅燈、逆向行駛、未戴安全帽、不依規定擅自穿越快車道及行駛快車道等嚴重危害交通安全秩序之違規行為，避免事故發生。

竹北市公所也表示，除將配合新竹縣府作業外，也將追蹤會勘時程，若有民眾反映相關問題，也會將行文知會新竹縣政府，共同保障市民騎乘安全。