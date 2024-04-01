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竹市南區大塞車遭質疑沒作為 市府：改善措施將逐步推動

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市議員施乃如指出，竹市南區、往竹科交通上班時段都在大塞車，市府卻沒有積極因應作為。圖／施乃如提供
市議員施乃如指出，竹市南區、往竹科交通上班時段都在大塞車，市府卻沒有積極因應作為。圖／施乃如提供

新竹市地狹人稠，民進黨議員施乃如指出，南區主要道路包括西大路與南大路口，及上班時間往竹科園區的寶山路口與食品路段，每逢上下班時刻都嚴重塞車，此外，明湖路與柴橋路除了塞車，還有紅燈空等的交通效率問題，看著兵荒馬亂的交通亂象，市府卻無積極因應作為。

對此，市府指出，經各項改善措施努力下，交通已獲初步改善並得到民眾肯定，會依各幹道交通瓶頸嚴重程度與車流量，按部就班逐步推動。

市府交通處指出，由於園區從業人員與私人運具快速成長，加上各方向車流在尖峰時段集中往園區方向，導致園區周邊多處重要幹道瓶頸，市府在去年完成高峰路拓寬工程，從1車道拓寬為3車道，目前也正積極辦理客雅大道向東延伸工程相關前置作業，逐步完善園區聯外路網，舒緩竹市南區交通。

交通處說，除拓寬或新闢道路之外，市府也積極向交通部爭取相關預算逐步推動時制重整計畫，改善行車效率，明湖路已納入時制重整計畫，短期規畫上，已與新竹縣府索取縣市界的號誌時制計畫，透過縣市合作設定號誌連鎖，減少車輛停等次數，並持續觀測明湖路沿線號誌的連鎖情形，藉由滾動式檢討改善行車效率。

施乃如指出，她的服務處接獲民眾陳情，除了去年初就陸續獲報的西大路與南大路口常塞車回堵至食品路外，現在還包含晨峰往西大寶山路口的食品路段，車流早已嚴重回堵超過東南街口。

另外，明湖路、柴橋路也有道路壅塞與紅燈空等的問題，每次紅綠燈切換，都會出現部分車輛被迫停等於路口中央的情況，險象環生。市府先前允諾將比照延平路引進智慧交通、時制重整後，迄今為止，消息依舊石沉大海。

施乃如說，看著尖峰時段的交通就像車流要奔赴兵荒馬亂的戰場，市府先前竟以「竹市交通有效改善，市民大讚」斗大標題發新聞稿，自我肯定主要幹道行駛速率提升，旅行時間降低，呼籲市府，針對南區帶來的交通衝擊，務必即早評估風險並提出因應計畫。

塞車 施乃如

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