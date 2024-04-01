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連假將至！桃園景點估湧人潮 國道高乘載路段與時間曝

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
4月4日清晨5點至中午12點，桃園市境內國1、國3等南下入口匝道實施高乘載管制。記者周嘉茹／翻攝
4月4日清晨5點至中午12點，桃園市境內國1、國3等南下入口匝道實施高乘載管制。記者周嘉茹／翻攝

清明、兒童節連續假期將至，掃墓、旅遊車潮將同時湧現，尤其高速公路局預估連假首日車流量接近歷史高峰，桃園市警察局呼籲民眾避開壅塞路段、提早規劃行程，並配合警方管制疏導，相關疏運重點如下：

一、 清明掃墓：警方已自清明節前配合各相關區公所，加強大型公墓、宗祠、生命紀念園區周邊交通疏導，在重點路段取締、驅離違規停車，其中大溪佛光山寶塔寺及美華公墓周邊、八德及蘆竹生命紀念園區都依區公所規劃實施部分路段禁行汽車管制或汽機車單行管制，墓區周邊道路較狹窄處，請汽、機車駕駛人禮讓行人優先通行，並注意會車時安全。

二、 國道管制：因應連假首日車潮，警方將配合高速公路局規劃執行管制如下，請駕駛人配合：

（一）入口高乘載管制：

4月4日清晨5點至中午12點，桃園市境內國道1號桃園交流道、內壢交流道、中壢交流道、幼獅交流道、楊梅交流道及國道3號大溪、龍潭及高原交流道等南下入口匝道實施高乘載管制。

（二）入口匝道封閉：

4月4日清晨5點至中午12點，封閉國1平鎮系統南下入口匝道。

三、 風景遊憩區：

（一）提早執勤及同步上崗

桃園市主要風景區將吸引大量人潮前往，包括大溪老街、石門水庫、小人國、六福村及各觀光漁港、觀光工廠等景點，桃園市警察局整合祭祖及風景區交通管制疏導勤務，以「提早執行勤務」及「區域同步上崗」等策進作為加強維護交通秩序，並由交通行控中心整合運用天羅地網監視影像及各交通資訊平台，嚴密監控交通狀況，隨時指揮調度「交通快打」警力迅即排除壅塞原因，維持道路順暢。

（二）出遊時段及返程替代道路規劃建議

1、請往大溪及復興地區的遊客，避開連假首日上午至中午時段，以免與掃墓車流同時進出大溪地區造成壅塞。

2、大溪地區替代道路

(1) 大溪老街→台3線→往三鶯交流道北上。

(2) 武嶺橋西端→大鶯路→大鶯路60巷→大鶯路60巷89弄（河堤旁道路）→中庄調整池觀景台→中庄調整池管理中心→大嵙崁親水園區→鶯歌→環河路→三鶯交流道北上。

(3) 大溪老街→康莊路→台4線→台3乙線→台3線→往關西方向南下。

3、復興地區替代道路

(1) 台7線→台7乙線→往三峽→三鶯交流道北上。

(2) 台7線→118縣道（羅馬公路）→往關西南下。

4、龍潭地區（小人國、六福村）替代道路

(1) 中原路→楊銅路→往楊梅北上。

(2) 高原路→桃68-1→台3線→往關西南下。

(3) 中原路→往關西南下。

警方提醒用路人出門前，利用「桃園輕鬆GO、高速公路1968」等手機APP查詢道路狀況，妥善規劃行車路線，把握假期時光。

桃園警方已自清明節前配合各相關區公所，加強大型公墓、宗祠、生命紀念園區周邊交通疏導。記者周嘉茹／翻攝
桃園警方已自清明節前配合各相關區公所，加強大型公墓、宗祠、生命紀念園區周邊交通疏導。記者周嘉茹／翻攝

大溪老街 替代道路 桃園

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