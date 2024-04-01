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玩3C、晚睡、消夜吃泡麵 新竹小五生體重飆破84.7kg

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
營養師鐘捷瀠（右）建議，可從小培養孩子認識六大類食物及營養素，告知均衡飲食的重要性，每一類食物都缺一不可，避免出現挑食及營養素攝取不均衡的狀況。記者黃羿馨／攝影
營養師鐘捷瀠（右）建議，可從小培養孩子認識六大類食物及營養素，告知均衡飲食的重要性，每一類食物都缺一不可，避免出現挑食及營養素攝取不均衡的狀況。記者黃羿馨／攝影

新竹12歲學童大壯（化名）才小學5年級，體重竟高達體重為84.7kg，BMI及體脂率竟分別超標高達33.5及37.7%，近期也因肥胖問題至中國醫藥大學新竹附設醫院求診。營養師鐘捷瀠發現，大壯長時間使用3C產品很少運動，還有晚睡，吃消夜泡麵、洋芋片的習慣。

營養師提醒，家長應注意兒童身高體重變化，一旦學校發的體檢單有異常，就應改變生活型態或就醫諮詢。

鐘捷瀠表示，根據最近期衛生福利部國民營養調查統計，台灣7至12歲、13至15歲及16至18歲的族群過重加上肥胖盛行率分別達26.7%、30.6%及28.9%，顯示兒童及青少年過重及肥胖的問題日趨嚴重。

鐘捷瀠觀察，台灣學生放學後接續安親或補習班等活動，導致大多數學生晚餐都以外食為主，例如小吃攤、便利商店等。學生常會因為想選擇喜愛食物或省下零用錢，食物選擇單一化，大多以麵包、微波食品、滷肉飯等，營養素不均衡，且外食多為精製澱粉、高油炸食物，導致熱量攝取超標。

同時，因3C產品興起，學生增加觀看螢幕的時間反而減少動態活動及睡眠時間。因此建議學生如果要在便利商店解決三餐，以原型食物為主，例如地瓜，茶葉蛋等，點心可用優格搭配新鮮水果。

鐘捷瀠建議，若能在家自行烹調，能減少孩子外食攝取過多油脂及熱量，也可以讓孩子參與備餐的過程，更可以引發健康飲食的動機及在家用餐的樂趣。還有家人共同運動，也可提升兒童及青少年願意參與戶外活動的意願，增加熱量消耗，達到預防體重增加及體重控制的好處。

營養師鐘捷瀠建議，學生如果要在便利商店解決三餐，以原型食物為主，例如地瓜，茶葉蛋等，點心可用優格搭配新鮮水果。記者黃羿馨／攝影
營養師鐘捷瀠建議，學生如果要在便利商店解決三餐，以原型食物為主，例如地瓜，茶葉蛋等，點心可用優格搭配新鮮水果。記者黃羿馨／攝影

外食 新竹 肥胖

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