竹市公道五路改善 議員促加碼

竹市公道五路是市區重要道路之一，工務處提出「公道五路三段（中華路一段至湳雅街）道路環境改善工程計畫」爭取中央補助，時代力量議員林彥甫指出，應一併改善路幅、標線等，已回勘併提出新規畫；市府回應，工程後續將送內政部國土管理署審查同意後發包。

林彥甫說，市府爭取補助1億660萬元，加上市款2340萬，共斥資1.3億欲改善公道五路三段環境，但他發現，計畫內容僅針對行人環境提升，雖立意良善，但該區兩旁幾無住家，道路工程相關應一併改善。

林彥甫指出，會勘後提出改善重點，包括應將沿線號誌做時制重整、將經國路、公道五路四側路口外推，擴大行人停等區、公道五路往市區方向的分隔島往左移，並加長左轉道，增加儲車空間。

另公道五路三段湳雅街至經國路段的標線也應重新檢討，避免機車被迫行駛在最外側；舊社大橋上、公道五路三段往湳雅街方向應設置左轉專用道，請市府研議是否取消舊社大橋往竹北方向內線禁行機車。

市府回應，市區道路改善包人行道、通學步道與易肇事路口等，市府都會全面檢討車道配置、增設偏心左轉車道、擴大行人停等區、行穿線退縮及增設庇護島等；工務處與交通處會以工作會議方式審查圖說，議員所提意見，市府將檢視內容，送內政部國土管理署審查同意後發包。