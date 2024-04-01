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兒保通報增 社工短缺 桃園招募

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市社工目前僅397人，編制尚缺126人，民代擔憂影響服務。圖為桃園市長張善政（左）日前到社會局為社工加油打氣。本報資料照片
桃園市社工目前僅397人，編制尚缺126人，民代擔憂影響服務。圖為桃園市長張善政（左）日前到社會局為社工加油打氣。本報資料照片

雙北兒虐事件引起社會關注，桃園市社工目前僅397人，編制尚缺126人，兒少保護案件通報數卻逐年增加，民代擔憂影響服務品質。市府社會局昨回應，兒少通報案件量成長，代表社會大眾對兒少保護意識提升，但社工荒的確亟待解決，會持續透過宣導、社工學長制度等多元招募方式延攬人才。

桃市社會局統計，近5年兒少保護案件，從2019年的4614件逐年上升到去年的7463件，受暴人數從2019年的3978人提高到去年的6632人，但社會局與婦幼局編制523名社工，目前僅397人，待補126人，加上持續服務中的舊案，平均每位社工服務案量達30件。

議員陳雅倫表示，目前市府社工進用率僅7成，但兒虐案不斷增加，凸顯社工量能不足，市府需加強兒虐案反應速度，重視基層社工的勞動條件，才能有效防治。

議員凌濤說，兒少育幼、醫務單位社工人員短缺，已成全國普遍窘境，中央應徹底針對薪資福利、權益制度和工作環境優化通盤檢討。

社會局長陳寶民表示，已透過官網、校園宣導、社工學長制度等多元招募方式延攬人才，並持續透過辦理教育訓練、紓壓活動與共識營、提供社工執業安全措施、公私協力讓第一線社工可以獲得支持，發揮專業服務。

陳寶民坦言，社政服務案件複雜、壓力大，即使每月招聘都難以補滿缺口，產生惡性循環，盼望中央提高加給，也通盤檢討地方社政能量和服務模式，讓社工不致被案件量壓垮。

凌濤 社工 議員

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