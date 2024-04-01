去年淹水教訓 竹北貓兒錠圳清淤移雜草

新竹縣竹北市西區去年5月因強降雨導致崇義里、尚義里淹水災情，議會副議長王炳漢昨提醒縣府做好防災準備，縣府表示，淤積較不嚴重河段已採雜草外運、淤泥往兩側夯實，易淹水地區則採雜草、淤泥外運，預計汛期前完成，確保河道通洪斷面正常。

王炳漢指出，去年5月19日豪大雨，竹北市西區貓兒錠圳排水幹線下游排水宣洩不及，造成崇義里、尚義里一帶淹水，今年應提前做好防災準備。

新港里長戴章興表示，牛埔溪出海口蔓延超過1公里的水筆仔及紅樹林幾乎占滿水道，大量泥沙淤積嚴重，阻礙溪流出海，豪大雨來臨易淹水。

工務處回應，貓兒錠幹線為縣管區域排水，全長約3公里，今年度預計清淤、管理作法為上游自大眉里獅子橋起約2公里，地勢較高、現況淤積較不嚴重河段採雜草外運、淤泥往兩側夯實為原則；至下游出海口約1公里河段，因地勢較為低漥且為易淹水地區，採雜草、淤泥外運方式辦理。

竹北市公所表示，今年已先編列相關經費因應，包含不定期評估淤泥狀況辦理清疏工程、汛期期間完成抽水機布設作業等。

立委徐欣瑩上周也邀請水利署副署長王藝峰等人分別到貓兒錠一中圳及牛埔溪出海口會勘。徐建議，待竹縣工務處通盤檢討排水規畫，判斷是否有設立固定式的抽水站的需求，再向中央爭取經費；現階段梅雨季或颱風來臨前，調度移動式抽水機因應防汛。