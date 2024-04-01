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大雨挹注埤塘 石門水庫暫停供灌

聯合報／ 記者曾增勳／桃園報導
昨石門水庫山區降雨，北水分署執行第6波人工增雨，挹注水庫進水。圖／ 北水分署提供
昨石門水庫山區降雨，北水分署執行第6波人工增雨，挹注水庫進水。圖／ 北水分署提供

桃竹苗昨下起兩場大雨，水利署北區水資源分署一早把握雨勢在桃園石門水庫新竹寶二水庫執行第6波人工增雨作業，預估石門水庫至少能因降雨進水500萬噸，桃園平地埤塘蓄水也受惠，北水分署將滾動檢討是否停止供灌農水署桃園、石門及新竹管理處的農業用水。

兩場大雨挹注石門水庫水情，截至昨天傍晚6時，石門水庫山區累積降雨16毫米，水庫水位微微回升至221.95公尺，蓄水量略增至5833.82萬噸，蓄水率微升至28.42％。

北水分署表示，這波春雨從3月30日至4月1日，配合人工增雨作業，預估石門水庫集水區降雨量可累積30毫米，至少帶來進水500萬噸水量，因昨晚雨勢不斷，進水量和水位等還會上升。

新竹地區預估降雨量也有30毫米，寶二上坪堰昨天晚上累積降雨17.5毫米，可為寶山及寶二水庫系統帶進約100萬噸進水；若今天連續降雨，北水分署預估水位可以不降，還有回升趨勢。另4月上旬還有一波雲雨系報到，希望也能助兩地水庫解渴。

北水分署表示，3月下旬以來，桃園、新竹一期稻作進入本田期，農灌用水減少，石門水庫每天出水量較先前一期作整田期每天減少約90至100萬噸，加上平地也下大雨、增加埤塘蓄水，石門水庫已通知農水署桃園、石門管理處停止供灌，先使用埤塘水源，一起幫助水庫蓄水回升。

石門水庫蓄水供灌桃園、石門管理處農業用水，原平均每天供灌約40萬噸，今天如果繼續下雨，將繼續停灌，若未下雨，將恢復供灌，並持續滾動調整。

北水分署說，依桃竹民生及產業的公共用水1天110萬噸，估計約維持4.5天，若加計現今農業供灌約1天150萬噸，估計約維持3.3天。

目前也自翡翠水庫系統調度水源每天80萬噸至板新地區，如有需求可再視需求提升，最高可供81萬噸，配合農業用水節水灌溉及產業節水同步實施。

昨天雖有降雨，北水分署仍呼籲民眾共同節水，讓供水更穩定。

新竹 桃園 石門水庫

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