大雨挹注埤塘 石門水庫暫停供灌

桃竹苗昨下起兩場大雨，水利署北區水資源分署一早把握雨勢在桃園石門水庫、新竹寶二水庫執行第6波人工增雨作業，預估石門水庫至少能因降雨進水500萬噸，桃園平地埤塘蓄水也受惠，北水分署將滾動檢討是否停止供灌農水署桃園、石門及新竹管理處的農業用水。

兩場大雨挹注石門水庫水情，截至昨天傍晚6時，石門水庫山區累積降雨16毫米，水庫水位微微回升至221.95公尺，蓄水量略增至5833.82萬噸，蓄水率微升至28.42％。

北水分署表示，這波春雨從3月30日至4月1日，配合人工增雨作業，預估石門水庫集水區降雨量可累積30毫米，至少帶來進水500萬噸水量，因昨晚雨勢不斷，進水量和水位等還會上升。

新竹地區預估降雨量也有30毫米，寶二上坪堰昨天晚上累積降雨17.5毫米，可為寶山及寶二水庫系統帶進約100萬噸進水；若今天連續降雨，北水分署預估水位可以不降，還有回升趨勢。另4月上旬還有一波雲雨系報到，希望也能助兩地水庫解渴。

北水分署表示，3月下旬以來，桃園、新竹一期稻作進入本田期，農灌用水減少，石門水庫每天出水量較先前一期作整田期每天減少約90至100萬噸，加上平地也下大雨、增加埤塘蓄水，石門水庫已通知農水署桃園、石門管理處停止供灌，先使用埤塘水源，一起幫助水庫蓄水回升。

石門水庫蓄水供灌桃園、石門管理處農業用水，原平均每天供灌約40萬噸，今天如果繼續下雨，將繼續停灌，若未下雨，將恢復供灌，並持續滾動調整。

北水分署說，依桃竹民生及產業的公共用水1天110萬噸，估計約維持4.5天，若加計現今農業供灌約1天150萬噸，估計約維持3.3天。

目前也自翡翠水庫系統調度水源每天80萬噸至板新地區，如有需求可再視需求提升，最高可供81萬噸，配合農業用水節水灌溉及產業節水同步實施。

昨天雖有降雨，北水分署仍呼籲民眾共同節水，讓供水更穩定。