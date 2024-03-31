兒少保護通報逐年增…桃園社工缺百人 民代憂量能不足

雙北兒虐事件引起社會關注，桃園市社工目前僅397人，人數編制尚缺126人，兒少保護案件通報數卻逐年增加，民代擔憂人數不足恐影響服務與品質。市府社會局回應，兒少通報案件量成長，代表社會大眾對兒少保護意識提升，但社工荒的確亟待解決，會持續透過宣導、社工學長制度等多元招募方式延攬人才。

桃市社會局統計，近5年兒少保護通報案件，從2019年的4614件逐年上升到去年的7463件，受暴人數從2019年的3978人提高到去年的6632人，但桃園市社會局與婦幼局編制523名社工，目前卻僅397人，待補126人，平均每位社工手上的新舊案件數加起來，服務案量多達30件。

議員陳雅倫表示，目前市府社工進用率僅7成，然而桃園市兒虐案件數不斷增加，市長張善政上任後，兒少通報件數和受暴人數都增加近1倍，不僅顯示社工量能不足，也顯示市府在兒虐案反應速度需再加強，呼籲市府應重視基層社工的勞動條件，才能有效防治兒虐事件發生。

議員凌濤則指出，兒少育幼、醫務單位社工人員短缺，已成為全國各地方政府普遍面對的窘境，呼籲中央應徹底針對薪資福利、權益制度、工作環境優化通盤檢討。

社會局長陳寶民表示，已透過官網、校園宣導、社工學長制度等多元招募延攬人才，並持續透過辦理教育訓練、紓壓活動與共識營、提供社工執業安全措施、公私協力讓第一線社工可以獲得支持，發揮專業服務。

陳寶民坦言，社政服務案件複雜、壓力大，即使每月招聘都難以補滿缺口，產生惡性循環，盼望中央可提高加給，也通盤檢討地方社政能量和服務模式，讓社工不致被案件量壓垮。

市長張善政說，過去許多案例被隱匿未通報，不過桃園市社工人力確實較為吃緊，因應近期兒少保護案件及受暴人數增加，市府將推動「提高個案訪視頻率」、「不定期家庭互動抽查」、「建立專責醫師健康訪視制度」等3項措施，避免悲劇重演。