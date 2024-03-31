梅雨季將至淤積嚴重水閘門出水小 竹北西區居民憂淹水

梅雨季將至，受鋒面影響隨有雷雨，偶有豪大雨發生。新竹縣竹北市西區去年5月因強降雨導致崇義里、尚義里淹水災情，衝擊當地農、漁業，新竹縣議會副議長王炳漢也於議會臨時會中提案要求縣府做好防災準備。縣府表示，已於淤積較不嚴重河段採雜草外運、淤泥往兩側夯實；易淹水地區則採雜草、淤泥外運方式，預計於汛期前完成，確保河道通洪斷面正常。

王炳漢指出，去年5月19日天降豪大雨，竹北市西區的貓兒錠圳排水幹線下游因排水宣洩不及，造成崇義里、尚義里等一帶出現嚴重積水，成為淹水的重災區，他接到災民求救，當天就到現場勘災，並於去年6月6日召開說明會，邀請鄉親和相關單位溝通，會中也決議要求縣府工務處委託廠商進行清淤工程，且水利署第二河川局也研議增設抽水站。

新港里長戴章興表示，牛埔溪出海口蔓延超過1公里的水筆仔及紅樹林幾乎占滿水道，大量泥砂淤積嚴重，阻礙溪流出海，且當地豪大雨來臨時也易淹水。

崇義里長曾華民也表示，貓兒錠一中圳出口水門是自動水閘門，只要海水漲起來，閘門會自動關下來，待外水位低於內水位時自動開啟，但水門關閉時如持續降雨，就會積、淹水，由於該處出水口很小，每逢大雨居民很擔心淹水，晚上都睡不著。

王炳漢說，公部門應該苦民所苦，提早做出因應預防，不能等到災害發生再來應對，確保人民生命財產安全。

新竹縣工務處表示，貓兒錠幹線為新竹縣縣管區域排水，全長約3公里，縣府今年度預計清淤、管理作法為上游自大眉里獅子橋起約2公里，地勢較高、現況淤積較不嚴重河段採雜草外運、淤泥往兩側夯實為原則；至下游出海口約1公里河段，因地勢較為低漥且為易淹水地區，則採雜草、淤泥外運方式辦理。

工務處也同步函請相關單位於汛期前辦理貓兒錠幹線附近地區範圍各排水系統清疏作業，確保河道及道路排水之暢通，在非工程方面，縣府於貓兒錠幹線設置2座水位監測系統；鳳岡路五段369巷及鳳岡國中旁設置2處淹水感測器，對於易淹水地區進行監測並於颱風豪大雨時即時通報，提前佈設抽水機，以降低災害發生。

此外，縣府刻正辦理「新竹縣管區域排水貓兒錠幹線排水系統規劃檢討委託技術服務案」，執行進度為期中報告階段，完成規畫檢討報告後，將向中央爭取相關經費辦理。

竹北市公所表示，為保障市民安全為優先考量，今年度已先行編列相關經費因應此問題，包含不定期評估淤泥狀況辦理清疏工程、於汛期期間完成抽水機佈設作業等積極做法，嚴防淹水情形發生。