好像颱風天！ 苗栗銅鑼路樹倒壓2車 車損無人受傷

苗栗縣今天上午7點多，突然天昏地暗，下起大雷雨，並颳起大風，好像颱風天，銅鑼鄉中興工業區中興路1棵路樹從基部斷裂，壓到2輛停放轎車，沒有造成人員受傷，有關單位進一步處理中。

中央氣象署今天一早發布大雨特報，苗栗以北有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨、雷擊及強陣風，包括基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣，並針對桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣發布大雷雨即時訊息，持續至上午7時45分。

苗栗縣上午7點10分左右，整個天昏地暗，有如黑夜一般，並颳大風、下大雷雨，因正值上班時間，有人形容好像颱風天，銅鑼中興工業區中興路1棵路樹斷裂傾倒，壓到2輛轎車，其中1輛壓個正著，沒有造成人員受傷。

銅鑼鄉民代表徐裕逢接獲通報，第一時間趕往察看，發現大樹基部疑似腐朽斷裂，整棵大樹全部壓下來，還好沒有傷人，將要求相關單位加強巡視路樹，避免發生危險。