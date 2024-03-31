擴大都更量能 桃園將設一單位受理民間申請公辦都更

桃園因交通便捷、房價親民及多項重大建設推動，外移人口眾多，人口成長居六都之冠，但成長情況多位於市中心外圍新興重劃區，舊市區受限屋齡老舊和巷道狹窄等情形，人口及產業持續外流；桃園市政府有意活化舊市區，然預期現有人力無法負荷推動專案計畫後的申請都更案件數量，因此計畫成立「都更專案辦公室」，已提內政部審查，預計中央5月核定成立。

據內政部都市更新入口網資料顯示，台北去年辦理都市更新案件核定39件、新北核定28件，桃園近7年報核的公辦都更有6件、民辦都更19件，總計25件，都更量能相去甚遠；桃園市都發局長江南志不諱言，桃園推動都更不如雙北容易，主因在於房價。

江南志表示，就建築成本而言，在桃園蓋房子跟在台北蓋房子，2地成本差距不大，但台北的房價可能是桃園的3到5倍，同樣的成本投注在台北能有更高的獲利，因此開發商或建商會比較傾向在台北尋找標的推都更，造就在台北推都更比桃園容易情形。

都發局指出，桃園30年以上的老屋目前近30萬棟，有些老舊社區也想要推都更，但礙於重建條件不佳，即使住戶有高度意願，仍無都更事業機構願意投入整合重建。另外，也有社區好不容易找到願意協助重建都更的廠商，但內部因為對廠商信任度有落差，意見分歧，最後不了了之。

江南志表示，都更專案辦公室將受理民眾申請公辦都更，由政府幫忙辦理都更相關流程、財務試算、媒合開發商及建商，因為有政府把關，民眾也能比較放心，此為一全新開辦的業務，目前住宅發展處都市更新科負責政府主導的公辦都更、民辦都更案件審查及其他業務，恐無法負荷未來民眾申請公辦都更的案件量，因此有成立的必要。

另外，都更辦公室還會負責桃園都市更新計畫的政策及法規研擬，公有土地公辦都更的先期規劃，加速海砂屋、耐震不足的危險建物重建，以及都更相關業務推廣與宣傳。未來長期目標，都更辦將與社會住宅服務中心合併，成為住宅都更中心，協助民間都更案和進行公辦都更案規畫興建。

桃市府推動都更到各行政區辦說明會，截至目前有14處社區有興趣且進一步詢問都更相關流程。江南志說，都更辦公室成立之後，預計社區詢問度會翻倍成長，但由於住戶意見整合不容易，都更的推動至少需要一段時間才能看見明顯成效。