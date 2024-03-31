1.4億重建 芎林新公有市場揭牌

中央與地方共投入1.4億元重建的新竹縣芎林鄉新公有零售市場昨天揭牌開幕，整體環境明亮整潔，吸引鄉親一早湧入採買，處處人聲鼎沸。特別的是，因應芎林近年遷居竹科家庭不少，市場營業時間原本只有上午，改為從清晨5點一路營業到晚上8點，讓晚下班的民眾也有地方採買。

芎林鄉長黃正彪說，舊芎林公有零售市場1980年營運至今超過40年，因市場空間狹窄、建物結構耐震度不足，加上芎林近年外來人口帶動購物需求，去年在重劃區內的新地點展開重建。

位於文德一街與文德七街交叉口的芎林鄉新公有零售市場為地上2層、地下1層建築，1樓為生鮮採買區、2樓則有熟食小吃，地下室為貨物集散裝卸貨處。

芎林鄉新市場重建強化建物耐震結構，還設有客貨梯及中央空調，攤商招牌也巧思融入芎林重要的客家無形文化資產「方口獅」圖騰，呈現在地客家特色。

市場也引進多元特色商家、青創產品區，透過「青銀共市」為傳統市場注入活力，鄉公所也在1樓第14號攤位設「免廢攤位」及華山基金會捐款箱，鼓勵惜物愛物、支持公益。