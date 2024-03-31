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桃市首件 石頭里醫師里長遭罷免

聯合報／ 記者翁唯真／桃園報導
桃園首件里長罷免案昨投票，中壢區石頭里長王子林罷免案通過。記者翁唯真／攝影
桃園首件里長罷免案昨投票，中壢區石頭里長王子林罷免案通過。記者翁唯真／攝影

桃園市首件里長罷免案昨天投票，中壢區石頭里長王子林被部分里民認為服務不夠、對里民關心少，遭連署提出罷免，昨天投票結果同意票535票、不同意票49票，確定通過罷免。王子林回應，尊重民主政治機制運作下產生的罷免結果，罷免領銜人劉俐伶則說，這是石頭里民民主智慧表現。

石頭里選舉人數1564人，昨天投票率38.04%，因有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達選舉人總數4分之1（391人）以上，依選罷法規定，罷免通過。桃園市選委會指出，4月5日前公告罷免結果，被罷免人將解除職務，預計3個月內辦理補選投票。

石頭里長王子林在台北新光醫院擔任醫師，本屆首度當選，有里民認為王為「幽靈里長」，並私授里長權給其母、霸占公民會館等。王子林先前回應，下班後與假日都盡力服務地方，並反指前里長劉柏成擔任他里長辦公室主任期間，疑似偽造文書、詐欺等不法。

針對罷免案通過，王子林表示尊重，並強調選前他依法告訴、告發的違法事件，會繼續配合司法、積極追溯。無論里民們如何選擇未來的次任者，都希望政治文化能秉持善念。

罷免領銜人劉俐伶說，罷免案通過是石頭里民民主智慧表現，大家不畏強權、辨別抹黑專制，相信石頭里以後會更加團結、愈來愈好，期許未來能有願意出來的年輕人參選，理念相同願意支持。

偽造文書 投票率 罷免 選罷法

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