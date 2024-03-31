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桃園首件公辦都更完工 進行裝修

聯合報／ 記者曾增勳陳俊智／桃園報導
桃園市中興巷公辦都更案外觀與結構已經完工，也取得使用執照。記者陳俊智／攝影
桃園市中興巷公辦都更案外觀與結構已經完工，也取得使用執照。記者陳俊智／攝影

桃園市中壢區中興巷公辦都更案是桃園首件公辦都更案，2018年起動工興建20層住辦大樓，但去年3月曾發生未按圖施作，15樓以上外牆打掉重蓋的狀況，原訂今年入住恐無望。桃園市住宅處指出，該案主要是受缺工缺料影響，現在硬體已完成並拿到使用執照，預定9月裝修完成後開放選屋登記。

中壢區康樂路及中榮路口的中興巷公辦都更案，由昇揚建設投資14億元興建2棟地上20層建築，部分空間將做派出所、公益空間及社會住宅使用，但原訂去年7月完工、今年入住的期程卻延宕。

針對外界去年傳出15樓外牆施作問題影響工期質疑，市府住宅發展處長邱英哲說，當時是工地主任發現施工的第15樓外牆未按圖施作，當月就拆除重建，未影響後續工程，是後來缺工缺料影響施工進度，目前大樓硬體完工，上周獲發使用執照，後續將接著進行水電內部裝修。

市議員梁為超說，既是桃園首件公辦都更案，市府就應列為重要完成工程，尤其社宅是市府一直積極推動的建設，在沒有影響公共安全與保障工程品質前提下，盡快完成社宅，不讓民眾期待落空。

市議員黃崇真也認同，社宅愈早完工，才能發揮公共利益功能。黃並點出，中壢需要都更的案件很多，如財神大樓、金宮、金府、來來等舊市區都更案，多卡在所有權人意見太多無法整合，建議市府設定一定比例門檻，提出獎勵誘因協助都更案完成。

中興巷公辦都更案大樓依市府規畫，其中一棟4樓以上空間將打造94戶社宅，最快9月裝修完開放登記簽約，另一棟3樓以上空間則由建設公司分回做108戶一般住宅，其他空間設置派出所、市民活動中心及樂齡學習中心，作為公益使用。

桃園 社宅 都更

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