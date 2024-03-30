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桃園石頭里長罷免案今通過 和平里長去世其妻補選當選

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園首件里長罷免案今舉行，中壢區石頭里長王子林罷免案通過。記者翁唯真／攝影
桃園首件里長罷免案今舉行，中壢區石頭里長王子林罷免案通過。記者翁唯真／攝影

桃園市中壢區和平里第3屆里長缺額補選及中壢區石頭里第3屆里長王子林罷免案，都在今天投票，和平里因里長盧栽寬去世，由盧妻子盧林春鳳同額選舉，521票當選，石頭里長王子林罷免案開票結果，同意罷免535票、不同意罷免49票，依選罷法規定罷免通過，依法於4月5日前公告。

中壢區和平里補選僅盧林春鳳登記參選，該里現有人口3184人，其中具投票資格者2454人，本次缺額補選投票人數為530人，投票率為21.60%。經開票統計結果，1號盧林春鳳以521票當選。

石頭里今天則進行里長罷免案投票，原選舉區選舉人總數為1564人，投票數為595人，投票率為38.04%。該里里長王子林罷免案開票最後統計結果，同意罷免535票，不同意罷免49票。

中壢區石頭里第3屆里長王子林罷免案由於投票結果有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上，依公職人員選舉罷免法第90條規定，投票結果為通過。

桃園市選舉委員會指出，當選人名單及罷免投票結果將提報該會委員會議審議通過後，依法於4月5日前公告。

投票率 桃園市選舉 罷免

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