竹南全民運動館工程進度超前 將形成苗北雙城運動聚落

苗栗縣政府在竹南鎮籌建全民運動館，地方高度期待，縣府最近特別辦理第2次地方說明會向民眾報告進度。縣府強調，全案目前進度已超前近一成，預計2025年完工，屆時可串連周邊竹南鎮立游泳池、竹南運動公園、頭份市綜合運動公園，打造苗北雙城多功能運動聚落。

縣府工務處指出，依體育署去年統計，國內歷年規律運動人口比率，從2009年的24.4%，已成長至2022年34%，疫情趨緩後運動人口回升；鑑於縣內運動需求漸增，縣府水利處規畫在竹南、苑裡推動建設全民運動館。

工務處表示，竹南全民運動館去年9月開工，目前工程實際進度達到19.6%，超前預定進度約9%，預計2025年完工。全館完工後，將串連周邊的鎮立游泳池、竹南運動公園、頭份市綜合運動公園，此外縣府正推動的「漫步苗北雙城城市慢行綠網建置第2期計畫工程」，將促使竹南、頭份形成苗北雙城多功能運動聚落。

縣府指出，竹南全民運動館位於竹南崁頂公園，交通臨近東西向的頭份中央路，接續竹南台13甲線及南北向的台13線交叉路口，地處竹南頭份交界附近。縣府編列2.1億元籌建，總樓地板面積約904.57坪，預計施作地上4層。

竹南全民運動館內部設施包含1樓運動室、飛輪教室、重量訓練室、兒童遊戲室，2樓有瑜珈教室、韻律教室、桌球室，3樓有綜合球場等多功能運動設施，場館周邊並規畫約80格機車停車格。至於苑裡全民運動館部分，目前進度還在規畫設計階段，後續進度屆時也會向鄉親說明。