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桃園首件里長罷免案通過 石頭里「名醫里長」遭罷免

桃園首例里長罷免通過 「名醫里長」王子林聲明回應了

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園首屆里長罷免案今舉行，中壢石頭里長王子林被部分里民認為服務不夠，對里民關心少，因此被里民連署提罷免案，今通過林遭罷免。記者翁唯真／攝影
桃園首屆里長罷免案今舉行，中壢石頭里長王子林被部分里民認為服務不夠，對里民關心少，因此被里民連署提罷免案，今通過林遭罷免。記者翁唯真／攝影

桃園首件里長罷免案今舉行投票，中壢石頭里長王子林被部分里民認為服務不夠，對里民關心少，因此被里民連署提罷免案，今天投票通過確定罷免。王子林透過公開信表示，尊重民主政治機制運作下所產生的罷免結果。罷免領銜人劉俐伶說，今天開票結果應該是台灣史上第一次罷免里長成功，這是石頭里民民主智慧表現。

王說，感謝過去這段時間持續支持他的人，或許因努力不夠，其他勢力及因素的介入導致沒有辦法繼續依著多數里民的託付，繼續為里上做出貢獻、接續服務，而深感惋惜。

王表示，尊重民主政治機制運作下所產生的罷免結果，虛心且誠懇地接受。不過，選前依法告訴、告發的違法事件，包括針對以不實傳言誹謗他的劉俐伶提出告訴、及對於罷免案實際發起者劉柏成告發的偽造文書、冒用公務員服章官銜，及詐欺款的數宗案件，他都會繼續配合司法、積極追溯。

王子林也說，先前就曾公開聲明仍然會繼續秉持著以行醫為業、以人為本、以圓滿為念的核心關懷，在能力所及範圍內繼續為鄉親父老兄弟好朋友們提供協助。他不會投入爭取其他選舉、也不會對政治活動有個人執念，因行醫助人才是他真正戰場，搶救每條人命於水火才是真正的理想。

王子林表示，期待清廉政治能夠落實在石頭里生活的每一天，政治文化需要的改變，是踏實、服務、公正、透明及聯絡社區情感的活動應該繼續辦理，但送禮、圈地甚至經營小團體的文化則大可不必。無論里民們如何選擇未來的次任者，都希望政治文化能夠秉持著善念。

劉俐伶說，今天開票結果應該是台灣史上第一次罷免里長成功，這是石頭里民民主智慧表現，大家不畏強權，都可以辨別抹黑專制，相信石頭里會再接再厲，大家以後會更加團結，愈來愈好。

劉表示，今天的開票數的話，跟當初預期的票數差不多，這也是所有里民看清這位里長所做的事情的一種反應，大家這幾天也用心的去催票才有這次結果，早上本來有下雨後來大家陸陸續續出來投票感到欣慰，確實是民主展現。

至於後續有無支持的人選，劉說，基本上希望在里上有願意出來服務的年輕人都可以出來，原則上原來的服務團隊還是兢兢業業在里上，如果有誰願意出來理念是相同都願意支持。

罷免案經投票後，選舉委員會應於投票完畢7日內公告罷免投票結果。罷免案通過者，被罷免人應自公告之日起，解除職務。罷免案通過後，依規定應辦理補選者，應自罷免投票結果公告日起3個月內完成補選投票。

投票 桃園 罷免

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