全台唯一有戶外空間的親子館 頭份親子館開幕湧人潮

苗栗縣「頭份親子館」今天上午開幕，這是縣內首座大型親子館，不但有副館，還有戶外空間，開放時間每周二到周日，分上、下午時段接受預約或現場入館；縣長鍾東錦參加開幕儀式，會場同時安排童樂嘉年華，大批親子參加，體驗館內各項設施，氣氛熱絡。

縣府指出，頭份是縣內人口成長與新興科技產業的發展區域，每年移入年輕人口呈正成長，縣府為提供家長和6歲以下孩子享受優質的親子共玩、安全遊戲空間和育兒資源，利用后庄國小文小六用地籌建頭份親子館，規畫總樓地板面積約2050平方公尺，主館1至2樓為鋼構造、副館3層鋼構造及連通空橋，總經費約1億6200萬元。

鍾東錦強調，中央推大矽谷計畫，包括新竹及苗栗頭份、竹南地區將吸引眾多就業人口及年輕人前來，幼兒照顧及托育需求將大增，頭份親子館也將增設托嬰中心；除頭份親子館，縣府旁的苗栗親子館也在施工中，縣府盼完善幼兒的托育及照顧福利，要讓年輕人「敢戀愛、敢結婚且敢生小孩」，創造地區的繁榮。

頭份親子館今年2月間開放試營運，並委由社團法人台灣三之三生命教育學會承辦。學會理事長葛惠表示，頭份親子館是苗栗縣第一家，也是全國唯一擁有戶外場地的親子館，主要提供0至6歲嬰幼兒寓教於樂的環境，提供托育及幼兒照顧諮詢服務、親子共讀、親子遊戲、親職教育、外展服務等多項功能，創造社區友善育兒環境。

館內各項設施在開幕後將陸續啟用，規畫有0至2歲嬰幼兒區、綜合多元親子遊戲區、嬰幼兒體能區及戶外騎乘車道區等親子家庭活動環境，館內還有許多親子活動課程安排。

縣府指出，親子館開放時間從周二至周日，上午9點至12點、下午1點30分至4點30分 ，每個時段開放25組親子入館自由探索或參加親子活動，其中20組採線上預約、5組現場入館，一天2場可服務共 50組親子；預約連結可至臉書搜尋苗栗縣頭份親子館或專線037-681733。