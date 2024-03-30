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台灣省不動產公會選出新任理事長 竹市議員吳國寶接任

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
台灣省不動產公會昨晚舉辦會員大會，由吳國寶（右1）擔任新任理事長。圖／台灣省不動產公會提供
台灣省不動產公會昨晚舉辦會員大會，由吳國寶（右1）擔任新任理事長。圖／台灣省不動產公會提供

台灣省不動產公會第11屆第一次的會員代表大會昨晚在新竹縣舉行，現場推舉出吳國寶擔任新理事長，昨晚包括總統府前秘書長蘇嘉全、多名立委政要都到場。吳國寶目前也是現任新竹市議員，他說，感謝政府近年在房地產的管理及交易制度上的改革，公會會盡最大努力協助政府，讓社會充分了解政策形成。

台灣省不動產公會指出，此次大會在竹北喜來登大飯店舉行，包括台北市、新北市、桃園市、台中市、大台中、台南市、大台南、高雄市、大高雄等六都及省屬10多個地方公會的理事長及全國不動產業界人員出席。

新任理事長為54歲的吳國寶，從事不動產建築開發業已逾30年，目前是寶君、君寶、寶涵、有謙等4家建設公司董事長，同時也是新竹市議會連任多屆的資深議員，目前為無黨籍。

吳國寶致詞表示，政府近年在房地產的管理及交易制度上改革，已相當完備與透明化，政府及消費者對居住環境品質的要求，讓工法及建材的改變與升級，成本拉高已讓房地產失去炒作空間，但仍有不少人認為建商炒房、大賺不義之財。

吳國寶說，政府想要制定或修改不動產的法令規章，公會會盡最大努力協助政府，讓社會大眾能充分了解政策形成，這正是建築產業要重塑正面社會形象的時候；公會會持續當橋梁，創造政府、業者、消費者三贏局面。

台灣省不動產公會昨晚舉辦會員大會，多名縣市公會代表參與。圖／台灣省不動產公會提供
台灣省不動產公會昨晚舉辦會員大會，多名縣市公會代表參與。圖／台灣省不動產公會提供

房地產 新竹 議員

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