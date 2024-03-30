快訊

寶林茶室中毒案究竟保險賠不賠？ 專家說關鍵在此

邱國正兒爆召妓 吳子嘉曝照片外流玄機「翻臉了」：他辭職恐另有隱情

蘇打綠青峰不忍了！揭爆紅兒歌「蘑菇濃湯」黑心內幕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

耗資1.4億重建有客家在地特色 新竹芎林公有市場揭牌

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
鄉親一早湧入市場，現場人聲鼎沸，許多民眾不只是來買菜，更是為了參觀新市場。記者巫鴻瑋／攝影
鄉親一早湧入市場，現場人聲鼎沸，許多民眾不只是來買菜，更是為了參觀新市場。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣芎林鄉新公有零售市場今天上午揭牌開幕，鄉親一早湧入參觀採買、現場人聲鼎沸，耗資1.4億元重建的新市場短短1年就完工，不僅在攤商招牌上融入「方口獅」的在地客家特色圖騰，更解決令鄉親憂心的舊市場耐震不足問題。

芎林鄉長黃正彪表示，舊芎林公有零售市場從1980年營運至今超過40年，因市場內空間狹窄，且建物結構耐震度不足有安全疑慮，加上芎林近年因大量人口移入增加的購物需求，因此去年在重劃區內的新地點展開重建。

新公有零售市場設計為地上2層、地下1層建築，其中地上2層都為攤商，1樓規畫為生鮮採買區，2樓則有熟食小吃，地下室為貨物集散裝卸貨處，雖為傳統市場，但環境明亮整潔，捨去傳統市場令人感到陰暗潮濕之感。

黃正彪提到，因芎林近年遷居許多竹科家庭，生活習慣與傳統家庭較不一樣，因此市場的營業時間也順應潮流改變，從原本只有上午半天營業，改為從清晨5點一路營業到晚上8點，讓晚下班的民眾也有地方好採買購物。

芎林鄉公所指出，新市場加強建物耐震結構，還設有客貨梯及中央空調，要讓鄉親採買體驗舒適又安全，且攤商招牌更融入芎林重要的客家無形文化資產「方口獅」圖騰，呈現在地客家特色。市場內除了有舊攤商進駐，也引進多元特色商家，並規畫青創產品區，透過「青銀共市」為傳統市場注入青創活力，服務更廣大的不同客群。

新竹縣長楊文科巡視市場，與攤商熱情打招呼、祝賀生意興隆。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣長楊文科巡視市場，與攤商熱情打招呼、祝賀生意興隆。記者巫鴻瑋／攝影
芎林新公有市場位於重劃區內，為符合在地居民消費習慣，因此仍規畫為傳統市場而非超市。記者巫鴻瑋／攝影
芎林新公有市場位於重劃區內，為符合在地居民消費習慣，因此仍規畫為傳統市場而非超市。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣長楊文科巡視市場，與攤商熱情打招呼、祝賀生意興隆。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣長楊文科巡視市場，與攤商熱情打招呼、祝賀生意興隆。記者巫鴻瑋／攝影
現場攤商擺出新鮮蔬果，市場環境明亮整潔，沒有傳統市場髒亂感。記者巫鴻瑋／攝影
現場攤商擺出新鮮蔬果，市場環境明亮整潔，沒有傳統市場髒亂感。記者巫鴻瑋／攝影

傳統市場 客家 新竹

延伸閱讀

出席義民廟春祭大典 蔡英文：持續強化客家文化建設

花蓮客家文化園區規畫運動場、親水設施 成旅遊新亮點

客家事務執行率不佳遭客委會刪經費？ 竹縣府說明原委

熟悉的記憶最對味 芎林公有零售市場蛻變再生

相關新聞

台灣省不動產公會選出新任理事長 竹市議員吳國寶接任

台灣省不動產公會第11屆第一次的會員代表大會昨晚在新竹縣舉行，現場推舉出吳國寶擔任新理事長，昨晚包括總統府前秘書長蘇嘉全...

耗資1.4億重建有客家在地特色 新竹芎林公有市場揭牌

新竹縣芎林鄉新公有零售市場今天上午揭牌開幕，鄉親一早湧入參觀採買、現場人聲鼎沸，耗資1.4億元重建的新市場短短1年就完工...

桃園清明連假放電好去處＋1 闖關集章免費換冰淇淋

桃園楊梅故事館為讓民眾了解客家傳統工藝及草編文化，特別策劃「野童祭｜野草編」展覽，以楊梅地區的農業資源豐富多元，帶入稻作...

優化中台灣元宵燈會人氣燈區 花蔓石墻、許願樹、轉運輪都留展

中台灣元宵燈會超人氣燈區「龍之異次元」，吸引大批民眾參觀，台中市建設局規劃保留「木沐春風區」、「火焰萬丈區」、「水漾世界...

取代笨重PDA 竹市首創引進iPhone15開停車單提升效率

新竹市路邊停車人工開單長年使用工業級開單設備PDA，但是有電池續航力差、重量重、網路遲延、輸入車牌易誤植等缺點；市府交通...

大新竹輕軌 整合可行性報告

行政院公布將大新竹輕軌納入「桃竹苗大矽谷計畫」後，交通部鐵道局隨即邀集新竹市政府、新竹縣政府共商「新竹縣市輕軌計畫整合」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。