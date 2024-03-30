耗資1.4億重建有客家在地特色 新竹芎林公有市場揭牌

新竹縣芎林鄉新公有零售市場今天上午揭牌開幕，鄉親一早湧入參觀採買、現場人聲鼎沸，耗資1.4億元重建的新市場短短1年就完工，不僅在攤商招牌上融入「方口獅」的在地客家特色圖騰，更解決令鄉親憂心的舊市場耐震不足問題。

芎林鄉長黃正彪表示，舊芎林公有零售市場從1980年營運至今超過40年，因市場內空間狹窄，且建物結構耐震度不足有安全疑慮，加上芎林近年因大量人口移入增加的購物需求，因此去年在重劃區內的新地點展開重建。

新公有零售市場設計為地上2層、地下1層建築，其中地上2層都為攤商，1樓規畫為生鮮採買區，2樓則有熟食小吃，地下室為貨物集散裝卸貨處，雖為傳統市場，但環境明亮整潔，捨去傳統市場令人感到陰暗潮濕之感。

黃正彪提到，因芎林近年遷居許多竹科家庭，生活習慣與傳統家庭較不一樣，因此市場的營業時間也順應潮流改變，從原本只有上午半天營業，改為從清晨5點一路營業到晚上8點，讓晚下班的民眾也有地方好採買購物。