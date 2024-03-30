優化中台灣元宵燈會人氣燈區 花蔓石墻、許願樹、轉運輪都留展

中台灣元宵燈會超人氣燈區「龍之異次元」，吸引大批民眾參觀，台中市建設局規劃保留「木沐春風區」、「火焰萬丈區」、「水漾世界區」及「轉運輪區」等熱門打卡設施，目前展區整合優化，未來將長期靜態展出復刻版的「龍之異次元」，供民眾拍照打卡。

建設局長陳大田表示，建設局今年中台灣元宵燈會規劃「龍之異次元」，以「穿越時空」為主軸策展，結合金、木、水、火四象異世界，搭配表演藝術工作人員，讓遊客仿如置身華麗科幻的夜間情境世界，成為最熱門的燈區。

陳大田說，為延續展區特色主題意象，並讓燈會期間無法到場的民眾可來拍照打卡，建設局在燈會結束後，特別將木、水、火區部分空間留展，布設為常態性的燈展，打造不分晝夜皆可觀賞的特色主題意象，也讓中央公園呈現日夜不同的特色景觀風貌。