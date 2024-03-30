取代笨重PDA 竹市首創引進iPhone15開停車單提升效率

新竹市路邊停車人工開單長年使用工業級開單設備PDA，但是有電池續航力差、重量重、網路遲延、輸入車牌易誤植等缺點；市府交通處最近首創引進智慧型手機iPhone 15開停車單，輕巧且操作流暢，大幅提升開單作業效率，也減少開錯單情形，同時利用5G高速網路即時傳輸，更能精準管理停車格使用狀況，作業大升級。

竹市府交通處長倪茂榮表示，竹市路邊停車格人工收費過去採用工業級開單設備PDA，但屢接獲停管員反映，開單必須攜帶PDA及印表機，又因電池續航力不足，而攜帶多顆備用電池，導致重量過重，造成工作負擔。此外，拍照頓挫感重、對焦慢，夜間拍照效果不佳，也影響工作效率，更易發生誤植造成民怨。

倪茂榮說，科技發展迅速、智慧型手機普及，因此，在統整反映後，市府積極委託專業廠商開發，使用智慧型手機開單，採最新iPhone 15搭載5G高速網路；智慧型手機具有更輕薄、電池高續航力、5G即時傳輸高效能等優勢，還能針對停管員工作需求，客製化設計更貼近人性化與防呆機制的介面，大幅提升效率，也降低停管員開錯單情形。

交通處表示，各縣市人工開單設備主要以工業級開單設備PDA為主，運用其條碼掃描模組及大容量電池等優點，但近年智慧型手機影像及AI辨識發展成熟，車牌辨識僅需1到2秒，相機已可取代條碼掃描模組，內建晶片大幅提高運算效能及降低耗電功率，加上搭載5G高速傳輸，將成為未來物聯網資訊應用的關鍵角色。

市長高虹安表示，竹市是科技城市，在交通上積極運用科技、資通訊設備推動停車智慧化，去年全國首創「智慧停車柱裝卸貨停車格」，已獲交通部補助智慧電動車充電樁計畫，4月1日起更推出智慧型手機開單系統，利用最新iPhone 15搭載5G高速網路，可以即時傳輸及最新AI影像辨識來解決路邊車格難掌握、開單效率低落等問題。